Vall d’Alba vive un día histórico con 300 mujeres en el homenaje a reinas y damas

El Ayuntamiento de Vall d’Alba celebró este sábado un emotivo acto de homenaje a las reinas de las fiestas y damas que, desde el año 1971 hasta la actualidad, han representado al municipio con motivo de sus celebraciones patronales. Un evento muy especial con el que la localidad quiso rendir tributo a más de medio siglo de historia festiva y tradición local.

Recepción en la plaza Mayor

El homenaje arrancó a las 18.00 horas en la plaza Mayor, donde se llevó a cabo la recepción oficial de todas las reinas y damas que han ostentado estos cargos desde que surgieron dichas figuras, hace más de medio siglo. En total, más de 300 mujeres fueron homenajeadas en este acto cargado de emoción y recuerdos.

Desfile por las calles y acto central en el pabellón

Desde allí, la comitiva partió hasta el pabellón municipal en un desfile amenizado por l’Associació Musical Vall d’Albense, que llenó las calles del municipio de ambiente festivo y emoción.

Escenario con todas las reinas de Vall d’Alba desde el año 1971 hasta la actualidad, en el acto emotivo celebrado en el pabellón municipal donde se reconoció públicamente la dedicación de estas jóvenes y mujeres que han contribuido a engrandecer las fiestas del municipio. / Mediterráneo

El acto comenzó a las 19.30 horas en el pabellón, donde se reconoció públicamente la dedicación de estas jóvenes y mujeres que han contribuido a engrandecer las fiestas de Vall d’Alba.

Esta celebración se enmarcó dentro de la programación especial del centenario de la localidad.

Un broche musical de lujo

Como colofón a la jornada, el público disfrutó de la actuación de la orquesta La Misión, una de las más reconocidas del panorama musical festivo.

El grupo llevó a Vall d’Alba el escenario más grande de España para ofrecer un espectáculo único, con juegos de luz y sonido, coreografías espectaculares a cargo de profesionales de programas como Tu cara me suena o El Desafío, y más de 30 cambios de vestuario.

Un broche de oro para una jornada llena de emoción y música.

Palabras de la alcaldesa

La alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, destacó la importancia del encuentro y señaló que «este homenaje es una forma de agradecer a todas las personas que, a lo largo de más de cinco décadas, han llevado el nombre de Vall d’Alba con orgullo, elegancia y responsabilidad».

«Cada reina y cada dama ha representado una parte de nuestra historia y de nuestra identidad como pueblo, y las fiestas de Vall d’Alba son un reflejo del alma de nuestro municipio, de la alegría, la unión y la tradición que compartimos generación tras generación», añadió Barrachina.

La alcaldesa de Vall d’Alba, con las reinas de 2025 y de 1971. / Mediterráneo

También agradeció a todas las participantes su «gran labor y cariño al representar a Vall d’Alba con orgullo y compromiso, llevando el nombre de nuestro pueblo allá donde han ido y siendo un ejemplo del espíritu festivo y la esencia de nuestra gente».