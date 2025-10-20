Burriana busca gestor para reabrir el emblemático quiosco modernista de la plaza Camí d’Onda

El Ayuntamiento de Burriana ha iniciado el proceso de licitación, en régimen de concesión administrativa, para la explotación y el mantenimiento del quiosco modernista de propiedad municipal situado en la plaza Camí d'Onda de Burriana. Este proceso tiene por objeto definir las condiciones técnicas para garantizar el uso, la conservación y la gestión adecuadas de una instalación que fue recientemente reformada tras permanecer más de dos años cerrada.

Entre las mejoras realizadas, destaca la renovación completa del mostrador del quiosco y la mejora de la carpintería metálica del establecimiento. Cabe mencionar que estas actuaciones se suman a la instalación de nuevos aseos modernos y accesibles, que han sustituido a los antiguos baños portátiles. Con la finalización de las obras el consistorio de la capital de la Plana Baixa está trabajando en devolver la actividad a este entorno emblemático, reactivando su valor como punto de encuentro ciudadano y enclave cultural a través de dicha licitación.

Otra foto del quiosco. / Mediterráneo

Impermeabilización de la cubierta

El quiosco se entregará en las condiciones en las que se encuentra actualmente, donde en apenas dos años ha recibido varias inversiones entre las que también hay que destacar la impermeabilización de la cubierta, la reparación de muros y techos del sótano, y la aplicación de barniz en elementos de madera.

La concesión incluye el propio quiosco, un módulo prefabricado de aseos separado por sexo (siendo uno de ellos accesible) y la terraza. El quiosco es un edificio de planta hexagonal con estructura de acero, compuesto por una planta baja donde se ubica la zona de atención al público y una planta sótano que se puede utilizar como almacén.

La empresa concesionaria deberá encargarse del equipamiento del quiosco, así como de las labores de limpieza y puesta a punto para el ejercicio de la actividad económica. Las actividades permitidas se centran en el servicio de cafetería con venta de bebidas para ser consumidas tanto en barra como en mesas, con posibilidad de servir comidas si su consumo se realiza en las mismas condiciones que las bebidas.

Foto del móidulo prefabricado para los aseos. / Mediterráneo

Horario y terraza

El horario deberá contemplar, de manera obligatoria, una franja de apertura por la mañana y otra por la tarde, con una duración mínima de cuatro horas cada una. Respecto a la terraza, la dotación máxima será de 22 mesas y 88 sillas y el diseño deberá seguir preferentemente un estilo modernista, que armonice con el entorno urbano.

Entre las condiciones hay que resaltar que la concesionaria asumirá en su totalidad el servicio de limpieza del local, de los aseos y de la terraza adjunta, además de asumir los gastos de consumo de agua, gas y energía eléctrica.

La concejal de Comercio, Suni Fandos ha destacado que “esta licitación es un paso importante para la dinamización de la Plaza Camí d'Onda, un punto de encuentro clave para los vecinos de Burriana. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio de cafetería de calidad, con un compromiso firme con la estética urbana para recuperar el esplendor de esta zona histórica, convirtiendo la plaza en un vibrante centro de ocio y cultura”.