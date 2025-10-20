Destrozos en un yacimiento arqueológico bien de interés cultural en Castellón: "Es un ataque directo a nuestro patrimonio"
El Ayuntamiento estudia presentar una denuncia tras un uso indebido del material de trabajo del personal municipal en el yacimiento arqueológico Monte Calvario
El Ayuntamiento de Montán denuncia y lamenta "las gravísimas actuaciones" realizadas en el entorno del yacimiento arqueológico Monte Calvario, declarado bien de interés cultural (BIC).
Desde el consistorio explican que la grava destinada a la adecuación del entorno ha sido esparcida para crear un camino hacia varias cabañas improvisadas, construidas tras talar y cortar ramas de pinos.
Además, se ha hecho "un uso indebido" del material de trabajo del personal municipal —toldos, sillas y otros enseres—, destinado a la protección del yacimiento.
"Una utilización inapropiada, denunciable y muy grave"
Estos hechos constituyen "una utilización inapropiada, denunciable y muy grave, que supone un ataque directo a nuestro patrimonio histórico y cultural", lamenta el Ayuntamiento a través de sus redes sociales.
El Ayuntamiento advierte que se está valorando presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.
"Nos vemos ahora obligados a limpiar toda la zona afectada, con el consiguiente gasto económico y de recursos municipales. Cuidar nuestro patrimonio es cuidar nuestra historia y nuestro futuro", explican desde el consistorio.
