Destrozos en un yacimiento arqueológico bien de interés cultural en Castellón: "Es un ataque directo a nuestro patrimonio"

El Ayuntamiento estudia presentar una denuncia tras un uso indebido del material de trabajo del personal municipal en el yacimiento arqueológico Monte Calvario

Algunos de los daños en el yacimento arqueológico Monte Calvario, en Montán.

Algunos de los daños en el yacimento arqueológico Monte Calvario, en Montán. / Mediterráneo

David Donaire

Castellón

El Ayuntamiento de Montán denuncia y lamenta "las gravísimas actuaciones" realizadas en el entorno del yacimiento arqueológico Monte Calvario, declarado bien de interés cultural (BIC).

Desde el consistorio explican que la grava destinada a la adecuación del entorno ha sido esparcida para crear un camino hacia varias cabañas improvisadas, construidas tras talar y cortar ramas de pinos.

Además, se ha hecho "un uso indebido" del material de trabajo del personal municipal —toldos, sillas y otros enseres—, destinado a la protección del yacimiento.

"Una utilización inapropiada, denunciable y muy grave"

Estos hechos constituyen "una utilización inapropiada, denunciable y muy grave, que supone un ataque directo a nuestro patrimonio histórico y cultural", lamenta el Ayuntamiento a través de sus redes sociales.

El Ayuntamiento advierte que se está valorando presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

"Nos vemos ahora obligados a limpiar toda la zona afectada, con el consiguiente gasto económico y de recursos municipales. Cuidar nuestro patrimonio es cuidar nuestra historia y nuestro futuro", explican desde el consistorio.

