Furor por alquilar un piso nuevo a 200 euros en un pueblo de Castellón: 147 personas se han apuntado ya

Furor en un pueblo de Castellón de unos 430 habitantes por aspirar a conseguir uno de los alquileres sociales que el Ayuntamiento pondrá a disposición de los interesados, a partir de 200 euros, una vez finalicen las obras para construir los siete pisos que conformarán el nuevo edificio que ya va cogiendo forma.

Se trata de Tírig, que a finales de septiembre creó un formulario on line para tener una idea de cuánta gente podría estar interesada en entrar a vivir a estas viviendas. Y la respuesta no ha podido ser más abrumadora y ha desbordado todas las previsiones del consistorio.

Tal como detalla el alcalde, Juanjo Carreres, 147 personas se han inscrito para intentar lograr uno de los alquileres. "No nos esperábamos para nada esta acogida, calculábamos unas 20-30 como mucho", explica a Mediterráneo.

Estado de las obras del edificio que ofrecerá las siete viviendas sociales. / Mediterráneo

Procedencia de los interesados

El alcalde desgrana que el 70% de los inscritos son españoles y, de entre ellos, 6 son de Tírig. La gran mayoría de interesados residen en municipios de Castellón (Onda, Vila-real, Almassora, Benicarló...) o de otros puntos de la Comunitat Valenciana (València, Bétera, Paipora, Algemesí, Xirivella o Elx), pero llama la atención de que el ofrecimiento del Ayuntamiento ha llegado a zonas tan lejanas y variopintas como Santa Cruz de Tenerife u O Carballiño (Ourense), además de Cataluña.

El 30% restante de gente que se ha apuntado es de origen extranjero, de 16 nacionalidades diferentes nada más y nada menos.

"Buena prueba del interés que ha suscitado es que, aunque hasta ahora ha sido una preinscripción no vinculante, ha habido personas que han venido incluso al pueblo para conocerlo", ha detallado el primer edil.

El perfil mayoritario de los inscritos hasta ahora se ajusta con las características que buscaba el Ayuntamiento, como es una familia con hijos jóvenes en edad escolar. De hecho, hay una de las familias que se ha apuntado que tiene hasta seis hijos.

Como este primer formulario era un simple sondeo para conocer el interés real (no comporta ningún compromiso ni derecho hacia los interesados), el Ayuntamiento tiene previsto lanzar durante el mes de noviembre las bases definitivas para marcar y baremar los perfiles de las familias candidatas y así comenzar con el proceso oficial de adjudicación.

Estado de las obras

Las obras de los siete pisos sociales, que empezaron en el mes de febrero, encaran ya la recta final y la previsión es que estén terminadas para Navidad.

El Ayuntamiento ofrecerá tres pisos de dos dormitorios (a un precio de alquiler de 200 euros) y otros cuatro con tres habitaciones (a 250 euros). Todas contarán con aire acondicionado y electrodómesticos.

Un 50%-60% más de alumnos

Carreres celebra que la llegada de nuevas familias podría suponer un aumento de entre el 50 y el 60% del número de alumnos en el colegio de Tírig, que comenzó el curso en septiembre completamente reformado. "Ahora mismo hay 20 estudiantes, de modo que si todo va bien, podrían haber 15 más", subraya el alcalde, quien reivindica que este proyecto pretende ser una gran oportunidad para atraer y retener población a la vez que asegurar la continuidad de la escuela.