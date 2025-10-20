Así garantizará Benicàssim el suministro de agua en emergencias y sequías

Benicàssim refuerza su seguridad hídrica con una nueva conexión a la desaladora que garantizará el suministro de agua potable del casco urbano en situaciones de emergencia.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha las obras de instalación de la tubería principal desde la planta de Acuamed hasta la red municipal, una actuación incluida en el plan de mejora del servicio de agua potable, dotado con 500.000 euros para este año en el municipio.

La alcaldesa, Susana Marqués, junto a la concejala del Ciclo Integral del Agua, Elena Llobell, y responsables de la empresa concesionaria Aguas de Benicàssim, visitaron el inicio de los trabajos.

Marqués destacó que «comienzan las obras de uno de los grandes contratos de servicios de esta legislatura con el servicio de abastecimiento de agua potable, que permitirá renovar y mejorar la red de suministro de Benicàssim, adaptarlo a las nuevas normativas y garantizar el desarrollo futuro de la localidad en una apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la garantía del suministro».

Modernización de la red y garantía de abastecimiento

El proyecto busca incrementar las garantías de abastecimiento frente a posibles incidencias en infraestructuras críticas como pozos, depósitos o tuberías generales.

Esta actuación forma parte del plan anual de mejora de infraestructuras que está realizando Aguas de Benicàssim, con una dotación de 500.000 euros anuales, además de 14 millones de inversión que deberán ejecutarse en los primeros cinco años del contrato para modernizar la red de agua potable y asegurar el desarrollo futuro del municipio.

Los trabajos, que se prolongarán hasta final de año, consisten en la instalación de una tubería de polietileno de 250 milímetros de diámetro, que discurrirá por la calle Miquel Peris i Segarra y continuará por Cristóbal Colón hasta la avenida Castellón, donde enlazará con la tubería general del municipio de 200 milímetros.

Otras mejoras e inversión sostenible

Dentro de la inversión anual, la empresa contempla también mejoras en la calidad del agua de los manantiales que abastecen la red de la Fuente del Señor, la ampliación del centro de transformación de la cabecera de red en el depósito de La Parreta, así como la modernización de diversas instalaciones del sistema.

El nuevo contrato de agua potable tiene como objetivos principales reforzar la producción, almacenamiento y transporte del recurso, asegurando la capacidad de los pozos y depósitos para atender los picos de demanda, junto con la potabilización, innovación tecnológica y adecuación de instalaciones a los estándares actuales de seguridad y accesibilidad.

Además, desde el Ayuntamiento destacan que la actuación supone un paso clave hacia un modelo de gestión más eficiente y sostenible del ciclo integral del agua, que permitirá a Benicàssim anticiparse a escenarios de sequía o cortes puntuales de suministro.

El municipio se prepara así para responder a las necesidades futuras de su población.