Moncofa ejecuta su Plan de Asfaltado 2025

El Ayuntamiento de Moncofa ha llevado a cabo el Plan de Asfaltado de 2025, con nueva pavimentación de la calle Escorxador y Guillem de Moncada, viales que soportan mucho tráfico, dado que son los que sirven de salida del casco urbano para los conductores, camino de las grandes vías. La inversión asciende a 48.206 euros.

Mejora de infraestructuras municipales

José María Andrés, primer teniente alcalde, ha explicado que “dentro de la mejora de las infraestructuras municipales, se encuentra el mantenimiento de los viales y en esta ocasión, en su día se tomó la decisión de llevar a cabo una actuación integral en estos dos viales”.

Seguridad y mantenimiento del casco urbano

“El tránsito que cada día circula en esta zona es muy elevado y con el paso de los años se degrada. La atención está puesta en la seguridad de peatones y vehículos, para que no tengan desperfectos causados por el firme. Ahora, invertimos en esta zona casi 50.000 euros que mejoran el día a día de nuestro vecindario”, ha valorado el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Moncofa, José María Andrés.

“La idea es ir mejorando el pavimento de los viales del casco urbano, con la finalidad de que todos se encuentren en perfecto estado de uso. Porque, como en otras ocasiones se ha dejado de lado, cuando hay que actuar la inversión es más profunda e importante económicamente”, indica Andrés.