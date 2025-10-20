Paellas, pasacalle infantil y ofrenda a la patrona en el lunes festivo de la Fira d'Onda
Las peñas y los colegios inundan las calles de música, color y devoción en una de las jornadas más participativas de las fiestas
Onda celebró este lunes, festivo local, el Día de la Esperanza, una de las jornadas más queridas y participativas de la Fira, marcada por la tradición, la alegría y la devoción hacia la patrona.
La mañana empezó con el popular pasacalle infantil, en el que participaron la reina infantil, Eva Martínez; los colegios, la Banda Joven de la Unión Musical Santa Cecilia y asociaciones. El desfile recorrió las calles del centro hasta llegar a la Cervantes, donde la Caja Rural Nuestra Señora de la Esperanza entregó obsequios a todas las personas participantes.
A mediodía, el recinto de fiestas se llenó con el tradicional concurso de paellas, con numerosa presencia de peñas, amigos y familias. Por la tarde, los vecinos rindieron homenaje a Nuestra Señora de la Esperanza, con una emotiva ofrenda de flores.
El acto culminó con la misa solemne en la iglesia de la Asunción, presidida por mosén Jordi Mas y predicada por mosén Manuel Díaz Guiñón, en la que el municipio su venerada devoción a la Virgen de la Esperanza.
La alcaldesa, Carmina Ballester, destacó que la virgen representa la fe, la unión y la ilusión que acompañan cada Fira. «Onda ha vuelto a demostrar que sus tradiciones están más vivas que nunca y que la Fira sigue siendo un espacio de encuentro y orgullo para todos los ondenses», afirmó.
Feria inclusiva
La feria de atracciones repetirá su iniciativa inclusiva este martes y jueves, entre las 17.00 y 19.00 horas, cuando detendrán la música y atenuarán la iluminación para que los niños con trastornos del espectro autista o hipersensibilidad sensorial puedan disfrutar de las atracciones en un entorno tranquilo y adaptado.
Pincha en este enlace para consultar todo el programa de actos de la Fira d'Onda 2025.
