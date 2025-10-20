Qué plaza de Burriana se transformará en un espacio vecinal

Burriana transformará la plaça Isaac Peral del Grau en un espacio peatonal.

El Ayuntamiento ha encargado la redacción del proyecto de urbanización de este enclave de 1.000 m², situado en pleno corazón del distrito marítimo.

Actualmente, la plaza funciona como aparcamientos improvisado, pero el consistorio quiere recuperar este espacio para uso ciudadano y mejorar su funcionalidad.

Un nuevo aparcamiento y más vida para el barrio

La reforma será compatible con la creación de un nuevo aparcamiento en un solar próximo.

En la plaça Isaac Peral caben unos 30 coches, mientras que el nuevo aparcamiento previsto, ubicado en el terreno contiguo entre la calle Estany Llarguer y la Farola, tendrá capacidad para unas 60 plazas, lo que permitirá mantener la oferta de estacionamiento en la zona.

La actuación responde a una de las principales demandas de la asociación de vecinos del Grau, transmitida al equipo de gobierno a través de la iniciativa “Con mis vecinos”.

El diseño del futuro emplazamiento contempla la instalación de mobiliario urbano, arbolado y un parque infantil, con el objetivo de dinamizar la vida del barrio y ofrecer un espacio más atractivo para familias y visitantes.

Cabe reseñar que el proyecto será compatible con las fiestas de agosto, cuando se celebran actividades tradicionales como el pa i porta y actuaciones musicales, de modo que la urbanización no interferirá con la programación cultural y festiva de la localidad.

La intervención pretende convertir la plaça Isaac Peral en un punto de encuentro vecinal y en un espacio público de referencia para el Grau.

Mejora del Camí Fondo

Paralelamente, el Ayuntamiento ha encargado la redacción del proyecto para acondicionar el Camí Fondo, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la movilidad de peatones y ciclistas.

Tal y como avanzó Mediterráneo, este vial conecta la avenida Mediterránea con el casco urbano y es utilizado tanto por vecinos de la playa como por quienes buscan una alternativa a la avenida Cañada Blanch.

La propuesta incluye canalizar las acequias que bordean el camino, ganando hasta 1,5 metros de ancho, lo que permitirá una circulación más cómoda de vehículos y mayor seguridad para peatones y ciclistas.

Actualmente, el carril bici no cumple con la normativa vigente ni garantiza una separación suficiente respecto a los coches, por lo que el proyecto busca adecuarlo a los estándares actuales.

La vía, de sentido único hacia el casco urbano, no soporta tráfico intenso, pero es un itinerario habitual que conecta con futuros desarrollos urbanísticos, como la urbanización de los terrenos de la antigua fábrica Formolevante.

Este proyecto contempla espacios comerciales y viviendas en más de 50.000 m², con conexión a la carretera del Puerto y al Camí Fondo, reforzando la necesidad de mejorar la infraestructura y la accesibilidad del entorno.