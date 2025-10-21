Almassora conciencia a los jóvenes sobre el cambio climático en el V Fòrum Local
La cita, que se celebrará este viernes, 24 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional contra el Cambio Climático, reunirá a alumnos delos institutos Vila-roja, Álvaro Falomir y FP Cervantes, de Almassora, así como del Francesc Tàrrega, de Vila-real; y del Jaume I de Burriana
Almassora conciencia a los jóvenes sobre una cuestión tan relevante como el cambio climático con la celebración este viernes, 24 de octubre, del V Fòrum Local, coincidiendo con el Día Internacional contra el Cambio Climático. El concejal de Juventud, Vicente Blay Casino, y el coordinador del evento y creador de la asociación Ciudad Feliz, Rafa Gallent, han presentado esta iniciativa que persigue fomentar la implicación de la juventud en cuestiones medioambientales.
En la cita, que arrancará a las 11.00 horas en la Casa de la Cultura, participarán alumnos de los institutos almazorenses Vila-roja, Álvaro Falomir y FP Cervantes; así como del Francesc Tàrrega, de Vila-real; y del Jaume I, de Burriana. Un papel clave también tendrán los mayores de la residencia municipal Vicente Vilar Morellá, ya que se fomenta la relación intergeneracional con proyectos como Doloretes.
Por un futuro más sostenible
“Este foro es una oportunidad para escuchar, compartir ideas y construir entre todos un futuro más sostenible para Almassora”, afirma Casino, quien anima a los jóvenes a tener “un papel activo en el cuidado del planeta”.
“Queremos dar voz a los jóvenes, que expondrán los proyectos que han realizado, porque deben ser parte activa”, ha señalado Gallent, quien ha explicado que los asistentes escucharán el testimonio de un joven pastor castellonense que les hablará de la trashumancia.
De igual modo, el 20 de noviembre se abrirá una exposición en el Espai Mercat, donde se recogerán todos los trabajos realizados sobre los proyectos de Ciudad Feliz en Almassora.
