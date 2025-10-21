Burriana inicia las obras de la tercera fase del gran colector de pluviales

El Ayuntamiento de Burriana ha puesto en marcha esta semana la tercera fase del gran colector de pluviales de la avenida Cardenal Tarancón, una infraestructura llamada a resolver los problemas de inundaciones en el casco urbano provocadas por las lluvias intensas.

Las labores, adjudicadas a Becsa por 1.192.900 euros, supone un nuevo impulso al faraónico plan para adecuar el sistema de evacuación de aguas de la ciudad.

El alcalde, Jorge Monferrer, y el concejal de Urbanismo, Juan Canós, acompañados por técnicos municipales y responsables de la empresa, participaron en la firma del acta de replanteo que marca el inicio efectivo de las obras.

Con este trámite, arranca una actuación que se prolongará durante ocho meses y que afectará al tramo comprendido entre el supermercado y la piscina municipal.

A lo largo de ese recorrido se instalarán unos 500 metros lineales de colector y se completarán las zonas de drenaje pendientes en el lado este, así como en las calles Generación del 27, Rafael Alberti y Asunta González Cubertorer. Así, se enlazará con los pozos de desbaste y el tanque de tormentas de los Huertos del Ocio Este sistema permitirá canalizar con mayor eficacia las aguas pluviales durante episodios de fuertes precipitaciones, reduciendo los riesgos en zonas sensibles como la plaça de la Generalitat o el Escorredor.

Ecuador del proyecto

La ejecución de esta fase marca el ecuador del proyecto, que prevé una cuarta y última etapa en 2026 para completar la red desde la rotonda de la carretera del Puerto hasta la avenida Jaume I, donde se ejecutará el depósito final.. Cuando finalice, la inversión global ascenderá a 4,5 millones de euros y el municipio dispondrá de un sistema eficiente de drenaje urbano.

El concejal de Urbanismo, Juan Canós, destacó que «este paso es decisivo en un proyecto histórico para Burriana ya que no hablamos solo de una obra de ingeniería, sino de una infraestructura que protegerá a nuestros vecinos frente a las lluvias torrenciales».

Por su parte, el alcalde Jorge Monferrer subrayó que «este gobierno municipal está cumpliendo con su compromiso de anticiparse a los problemas, invirtiendo en proyectos a largo plazo que mejoran la seguridad y la calidad de vida de toda la ciudad».