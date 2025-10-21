Un fondo inversor escoge Nules para construir una residencia de mayores

El déficit de plazas en residencias de mayores en Nules en particular y en la comarca en general es una evidencia y la más que probable razón por la que un grupo inversor, según ha podido saber este periódico, de capital extranjero, está dando los primeros pasos para posibilitar la construcción de un nuevo centro geriátrico en esta localidad. Incluso ya se habrían realizado gestiones respecto a la búsqueda y adquisición de terrenos.

De momento, todas las informaciones sobre esta cuestión solo hacen que confirmar el interés, aunque no concretan ni quién ni cómo de avanzado está el procedimiento. De hecho, en el Ayuntamiento, tras realizar una consulta al respecto, indica que ha habido una reunión, sin más detalles.

A través de las diferentes fuentes a las que ha tenido acceso Mediterráneo y que manejan información fiable, la residencia, que obviamente sería privada, duplicaría la capacidad del único centro geriátrico que hay en el municipio, el de la Virgen de la Soledad, con capacidad para unas 60 personas. La futura residencia ofertaría en torno a 120 plazas más.

Las mismas fuentes inciden en que no se trataría de un mero estudio de posibilidades y que el interés es manifiesto, lo que podría implicar que, si la adquisición de la parcela que necesitan llegara a buen puerto, el inicio de las obras no se demoraría en el tiempo, dando así respuesta a una necesidad que viene arrastrando la localidad desde hace años, pues el número de plazas hoy en día, como se ha mencionado, es insuficiente con una única residencia.

Sobre el interés que ha suscitado el municipio para realizar esta inversión es la única cuestión sobre la que se pronuncia el alcalde, David García, quien remarca que «lo más importante es que la población se haya convertido en un lugar de interés que está atrayendo inversiones, ya sea desde el punto de vista industrial, como estamos viendo durante los últimos años, como en este caso para cubrir una necesidad social».

Posibilitar el desarrollo

Indica que, por parte del Ayuntamiento, «vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, dar facilidades y apoyar cualquier propuesta que sea buena para Nules» y para ello, en buena medida, es clave, defiende «la reactivación urbanística en la que hemos estado trabajando los últimos años».

García explica que recuperar PAI urbanos e industriales «que llevaban décadas bloqueados y olvidados viene motivado por esa necesidad que tenemos de no cerrar puertas al crecimiento, porque es obvio que para que se pongan en marcha proyectos de este tipo hacen falta terrenos disponibles, con buenos servicios y conexiones».

El pasado mes de mayo, abrió en la Vall d’Uixó una nueva residencia, del grupo Novaedat, con capacidad para 120 usuarios. Una parte de esas plazas -en concreto 64- están reservadas por el Ayuntamiento del municipio, que cerró el geriátrico público por problemas de seguridad del inmueble, y derivó a la privada a sus residentes.