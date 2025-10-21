L’Alcora abre la puerta a nuevas viviendas en los terrenos de la antigua Azulejos Plaza

L’Alcora continúa avanzando en su modelo de regeneración urbana y crecimiento ordenado y sostenible. En el pleno de la próxima semana, el Ayuntamiento aprobará definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) nº 57 que posibilita que se puedan construir viviendas en los terrenos de la antigua Azulejos Plaza.

Se trata de una actuación técnica que permite no perder suelo edificable dentro del municipio, optimizando el suelo urbano existente y consolidando un desarrollo responsable y planificado, tal y como ha explicado el alcalde, Samuel Falomir.

Concretamente, la medida consiste en trasladar los derechos de edificación que tenía el solar donde se está creando la nueva Casa de la Cultura —que pasa de ser residencial a dotacional— a una parcela de 2.264 metros cuadrados situada en Azulejos Plaza, un área en proceso de transformación urbanística. Este espacio, anteriormente industrial, se adaptó en los últimos años para acoger comercios, servicios y otros usos terciarios, y ahora también podrá destinarse a uso residencial, manteniendo así la capacidad edificatoria del municipio.

Reciente visita

Falomir ha recordado que recientemente visitó la zona junto a los responsables técnicos y ha destacado que las obras de urbanización que se están llevando a cabo, tras el derrumbe de la antigua manufactura, avanzan a buen ritmo, consolidando un entorno moderno y funcional. El proyecto, promovido por la empresa Azuliber 1 SL, además de la construcción de un supermercado, contempla la creación de nuevos viales, así como de una glorieta, que mejorará la conexión con el casco urbano, y zonas verdes ajardinadas.

Con la modificación definitiva que se aprobará en el pleno ordinario de octubre, tras no haberse producido alegaciones durante el periodo de información pública, el Ayuntamiento culmina una tramitación urbanística que refuerza la eficiencia del planeamiento municipal y preserva el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad, asegurando que el crecimiento de l’Alcora se mantenga ordenado y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía.

En este sentido, el primer edil ha subrayado que, tanto los terrenos de Azulejos Plaza como los de la antigua fábrica Sanchis, se han convertido en espacios emblemáticos del nuevo crecimiento urbano de l’Alcora, vinculados a proyectos que transforman antiguas y degradadas zonas industriales en áreas llenas de oportunidades. “Estamos hablando de un modelo de ciudad que recupera su propio suelo para darle nuevos usos, adaptados a las necesidades actuales de vivienda, servicios y bienestar”, ha concluido.