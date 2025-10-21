PP y Vox exigen en la Vall d'Uixó el cese de la jefa de gabinete de Tania Baños tras ser condenada

La sección civil y de instrucción del Tribunal de Instrucción número 6 de Nules ha condenado a la jefa de gabinete de la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, por intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la intimidad de una vecina.

El fallo judicial llega tras la denuncia presentada por la demandante tras un comentario publicado en Facebook por la mano derecha de Baños, a quien condenan a pagar 15.000 euros por responder públicamente a una queja vertida por esta vecina desvelando datos privados en un grupo de esta red social en junio de 2024.

El portavoz del PP local, Herminio Serra, considera que "la justicia ha dejado clara su mala praxis y la alcaldesa debe actuar en consecuencia". "Si no actúa, demostrará que ella es tan culpable como la condenada y se convierte en cómplice de un delito", añade el edil, que exige «una respuesta inmediata ejemplarizante" a Baños.

Para el concejal popular, "se infiere de los cargos públicos un deber que la justicia ha constatado que no ha cumplido". "Como representantes de la institución no podemos ser cómplices de unos hechos que ponen en tela de juicio al propio Ayuntamiento de la Vall d’Uixó. Por ello es necesario que Tania Baños asuma responsabilidades, porque la dignidad y el respeto hacia la institución se ve manchada si Baños protege a la condenada".

También se ha pronunciado Vox, cuyo portavoz local, Valentín López, insta a su vez a Baños que "dé ejemplo y proceda de inmediato al cese de su asesora". "La transparencia, la responsabilidad y el respeto a los ciudadanos no son opciones: son obligaciones públicas", añade.

"Resulta absolutamente inadmisible que una persona que ostenta un cargo de asesoría en el Ayuntamiento, y por tanto la confianza de la ciudadanía, haya sido condenada por vulnerar los derechos más elementales de un vecino de la Vall», ha aseverado.