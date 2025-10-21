La Vall d’Uixó lanza 1.000 bonos de 60 euros para incentivar las compras navideñas

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó acaba de lanzar la primera de las acciones previstas para la campaña comercial de Navidad: los bonos comerciales para potenciar las compras en los establecimientos locales durante el periodo final del año, de manera que se pondrán en circulación 1.000 tarjetas monedero de 60 euros, de los que 30 los aporta el Ayuntamiento y los otros 30 el cliente.

La solicitud de los bonos se podrá realizar del 23 de octubre, a las 10.00 horas, al 31 de octubre a esa misma hora, rellenando un formulario en www.lavallduixo.es (aparecerá una sección destacada para acceder). Los comercios que deseen adherirse también podrán hacerlo dentro de este plazo. Los requisitos son estar empadronados en la Vall d’Uixó, ser mayor de edad y no tener deudas con el Ayuntamiento.

La novedad de este año

La novedad de este año es que las personas beneficiarias se escogerán por sorteo público. El concejal del área, Fernando Daròs, explica que hasta ahora “se hacía por riguroso orden de solicitud, por lo que se agotaban en pocos minutos”. Y también se adelanta la fecha en que se podrá usar, porque “mucha gente empieza a hacer las compras de Navidad con antelación y queremos que las hagan en la Vall”. Así, el periodo de uso será del 1 de diciembre del 2025 al 8 de enero del 2026.

Imagen del cartel anunciador de la campaña de bonos comerciales del Ayuntamiento de la Vall para la próxima Navidad. / Mediterráneo

Daròs destaca que esta iniciativa se lanza en Navidad “para incentivar el consumo en el comercio local”. Esta es una manera de “dinamizar nuestro comercio con acciones directas, a la vez que ayudamos a los valleros y valleras porque se duplica su aportación con recursos municipales que repercuten directamente en la economía local, creando riqueza y empleo”.

Caixa La Vall colabora en este proyecto con las tarjetas monedero físicas, que permiten realizar el pago de una forma “cómoda y fácil” y consumir en “varias veces o en varios establecimientos hasta agotar el saldo”, señala el edil. Por último, anima a la ciudadanía a “participar, porque esta edición con sorteo hace que todas las personas tengan las mismas posibilidades de beneficiarse del bono”.