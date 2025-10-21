Un viajero del norte se deja ver en Vinaròs: avistan un eider común en el puerto
Este ave no es una especie habitual en el mar Mediterráneo, donde es un visitante muy escaso y accidental
El puerto de Vinaròs ha recibido este martes un visitante especial. Se trata de un eider común (Somateria mollissima), que no es una especie habitual en el mar Mediterráneo, donde es un viajero muy escaso y accidental.
Sus poblaciones principales se encuentran en las costas del norte de Europa y América del Norte. Aunque sus rutas migratorias de invierno suelen ser hacia las costas atlánticas de Europa occidental, especialmente el Cantábrico, algunos individuos jóvenes pueden desviarse y llegar al Mediterráneo.
De hecho, hay muy pocos registros documentados de eider común en el litoral mediterráneo español. Por ejemplo, en 1988 hubo una notable irrupción de ejemplares juveniles que alcanzaron el Mediterráneo occidental.
Y más recientemente, en agosto de 2024, se registró un eider común en el litoral de Pinedo (Valencia).
