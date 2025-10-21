Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un viajero del norte se deja ver en Vinaròs: avistan un eider común en el puerto

Este ave no es una especie habitual en el mar Mediterráneo, donde es un visitante muy escaso y accidental

Foto del eider común avistado en el puerto de Vinaròs.

Foto del eider común avistado en el puerto de Vinaròs. / Javier Flores

Javier Flores

Vinaròs

El puerto de Vinaròs ha recibido este martes un visitante especial. Se trata de un eider común (Somateria mollissima), que no es una especie habitual en el mar Mediterráneo, donde es un viajero muy escaso y accidental.

Sus poblaciones principales se encuentran en las costas del norte de Europa y América del Norte. Aunque sus rutas migratorias de invierno suelen ser hacia las costas atlánticas de Europa occidental, especialmente el Cantábrico, algunos individuos jóvenes pueden desviarse y llegar al Mediterráneo.

De hecho, hay muy pocos registros documentados de eider común en el litoral mediterráneo español. Por ejemplo, en 1988 hubo una notable irrupción de ejemplares juveniles que alcanzaron el Mediterráneo occidental.

Y más recientemente, en agosto de 2024, se registró un eider común en el litoral de Pinedo (Valencia).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Mari Carmen y Marta cierran su peluquería en Castellón: 'Trabajamos hasta el día de nuestra boda
  2. Un bar, afectado por las lluvias en Betxí: 'Desde la reforma de la avenida cuando llueve mucho nos sale agua de los desagües
  3. Peñíscola atrae a más de 10.000 amantes de las dos ruedas
  4. Furor por alquilar un piso nuevo a 200 euros en un pueblo de Castellón: 147 personas se han apuntado ya
  5. Adiós a un pub de Castellón tras 20 años: 'No será nunca un adiós, sino un hasta siempre
  6. Visto bueno a una nueva planta solar en Castellón: 47.112 módulos y 17,2 millones de inversión
  7. De Castellón a Europa: vacas que ayudan a prevenir desiertos en el Mediterráneo
  8. Inician las obras de construcción de una rotonda en la antigua N-340 en Vinaròs

Un viajero del norte se deja ver en Vinaròs: avistan un eider común en el puerto

Un viajero del norte se deja ver en Vinaròs: avistan un eider común en el puerto

Belén Rueda protagonizará el 'true crime' de Netflix sobre el asesino en serie de Castellón: ya se rueda en Benicàssim

Belén Rueda protagonizará el 'true crime' de Netflix sobre el asesino en serie de Castellón: ya se rueda en Benicàssim

Onda refuerza la seguridad de la Fira con pulseras centinela y puntos violeta

Onda refuerza la seguridad de la Fira con pulseras centinela y puntos violeta

Un fondo inversor escoge Nules para construir una residencia de mayores

Un fondo inversor escoge Nules para construir una residencia de mayores

Paellas, pasacalle infantil y ofrenda a la patrona en el lunes festivo de la Fira d'Onda

Paellas, pasacalle infantil y ofrenda a la patrona en el lunes festivo de la Fira d'Onda

Destrozos en un yacimiento arqueológico bien de interés cultural en Montán: "Es un ataque directo a nuestro patrimonio"

Destrozos en un yacimiento arqueológico bien de interés cultural en Montán: "Es un ataque directo a nuestro patrimonio"

Furor por alquilar un piso nuevo a 200 euros en Tírig: 147 personas se han apuntado ya

Furor por alquilar un piso nuevo a 200 euros en Tírig: 147 personas se han apuntado ya

La Caixa Rural de l’Alcora celebra su centenario con un libro que repasa un siglo de historia y compromiso social

La Caixa Rural de l’Alcora celebra su centenario con un libro que repasa un siglo de historia y compromiso social
Tracking Pixel Contents