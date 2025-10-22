Almassora asume las competencias para la reforma integral de la escuela infantil San José

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Almassora ha aprobado por unanimidad la propuesta de la alcaldía relativa a la aceptación de la propuesta de resolución de la delegación de competencias en materia de infraestructuras educativas para la remodelación integral de la escuela infantil San José, un proyecto que se engloba dentro del plan Edificant de la Conselleria de Educación y que cuenta con un presupuesto de 1.485.142,13 euros.

El pleno de Almassora ha dado este miércoles luz verde a la reforma integral de la escuela infantil. / Mediterráneo

El concejal de Educación, Vicente Blay Casino, ha señalado que pronto será una realidad una actuación en materia educativa, tras siete años de continuadas solicitudes, que merecen los almassorins. “Es una inversión de justicia”, ha remarcado el edil, quien está en continuo contacto con la comunidad educativa.

La escuela infantil San José, que cuenta con cerca de 80 alumnos de 0 a 3 años, se ubica sobre una parcela de 2.000 metros cuadrados y la zona construida consta de dos plantas con dos accesos, uno por la calle San Jaime y otro por la calle San Felipe. El proyecto contempla la demolición de una parte del centro educativo, la que se encuentra más obsoleta, como la zona donde se encuentra la cocina, y la reforma de parte de las dependencias.

Plan Territorial Municipal de Emergencias

Por otra parte, el pleno extraordinario también ha aprobado por unanimidad la proposición de la alcaldía relativa a la aprobación inicial del Plan Territorial Municipal de Emergencias de Almassora y su sometimiento a información pública. En este sentido, la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira, ha remarcado que la prevención resulta fundamental para dar una respuesta efectiva ante posibles emergencias. De ahí que este documento detecte los posibles riesgos y las acciones a desarrollar.

Asimismo, Rovira ha informado de que este plan se actualizará todos los años para que siempre se tenga la información correcta y adecuada a las circunstancias existentes y se realizará una revisión completa cada seis años.

La concejala de Seguridad Ciudadana ha recordado que Almassora también cuenta con un Plan Especial de Riesgos de Incendios Forestales, Plan Especial de Inundaciones y el Plan Especial de Riesgos de Accidentes Graves por Materias Peligrosas.