Almassora enseña buenas prácticas en el Día del Comercio Local

La sala de formación del Ayuntamiento de Almassora ha acogido con motivo de la celebración del Día del Comercio Local un desayuno coloquio dirigido a pymes y comercios sobre buenas prácticas, que ha contado con la presencia de alumnos del Centro de Formación Profesional Cervantes y representantes de los cursos de Comercio y Marketing del IES Vila-roja, así como técnicos del Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos.

Alumnos del Centro de Formación Profesional Cervantes han participado en la iniciativa. / Mediterráneo

Una jornada de aprendizaje que ha reunido a profesionales del sector, para compartir la información de los servicios gratuitos que se ofrecen a los comercios y pymes de Almassora desde el Ayuntamiento y el consorcio cerámico. Esta iniciativa ha permitido además estrechar lazos entre los empresarios locales y los alumnos, futuros profesionales del sector.

Esfuerzo diario

“La celebración del Día del Comercio Local es una magnífica ocasión para reconocer el esfuerzo diario de nuestros comerciantes, generadores de empleo y riqueza”, ha señalado Silvana Rovira, quien ha resaltado el papel dinamizador del comercio local.