Almassora enseña buenas prácticas en el Día del Comercio Local
Un desayuno coloquio reúne a pymes, comercios y alumnos
La sala de formación del Ayuntamiento de Almassora ha acogido con motivo de la celebración del Día del Comercio Local un desayuno coloquio dirigido a pymes y comercios sobre buenas prácticas, que ha contado con la presencia de alumnos del Centro de Formación Profesional Cervantes y representantes de los cursos de Comercio y Marketing del IES Vila-roja, así como técnicos del Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos.
Una jornada de aprendizaje que ha reunido a profesionales del sector, para compartir la información de los servicios gratuitos que se ofrecen a los comercios y pymes de Almassora desde el Ayuntamiento y el consorcio cerámico. Esta iniciativa ha permitido además estrechar lazos entre los empresarios locales y los alumnos, futuros profesionales del sector.
Esfuerzo diario
“La celebración del Día del Comercio Local es una magnífica ocasión para reconocer el esfuerzo diario de nuestros comerciantes, generadores de empleo y riqueza”, ha señalado Silvana Rovira, quien ha resaltado el papel dinamizador del comercio local.
