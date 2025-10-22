De antiguo almacén de naranjas a Palau de la Festa: Burriana proyecta un nuevo espacio para grandes eventos

El Ayuntamiento de Burriana ha convocado un pleno extraordinario para mañana jueves con el fin de aprobar la adquisición de una nave industrial y los terrenos anexos situados en el camí l’Axiamo por 650.000 euros. Se trata de un espacio que el consistorio destinará, en una primera fase, a la creación de un gran aparcamiento público con capacidad para más de 350 vehículos que descongestionará la avenida Jaume I, pero, según ha podido saber Mediterráneo, el edificio podría convertirse en el futuro Palau de la Festa, un espacio polivalente para acoger grandes eventos.

El alcalde, Jorge Monferrer, explicó que «esta posibilidad está sobre la mesa, aunque la prioridad es disponer de más espacios de aparcamiento para los vecinos». El inmueble, un antiguo almacén de naranjas, se encuentra estratégicamente ubicado entre la avenida Jaime I y el propio camí l’Axiamo, donde cada año se instalan las atracciones de la Feria. El edificio, reúne las condiciones idóneas para su reconversión en un equipamiento de carácter festivo y cultural. «Ubicar el Palau de la Festa aquí tendría muchas ventajas: el coste sería menor porque ya existe la estructura, aunque requeriría una reforma integral», explicó el primer edil.

Esta alternativa se plantea frente a la propuesta inicial de construir el Palau en el solar situado detrás de la Llar Fallera, una opción que implicaría un gasto mucho más elevado y dependería de ayudas europeas. Burriana ha quedado fuera, por ahora, de la actual convocatoria de los planes EDIL, aunque Monferrer señaló que «hemos presentado las alegaciones oportunas y esperamos poder disponer de la inversión si finalmente se aprueba la ayuda».

No obstante, también hay otras necesidades que cubrir que esta adquisición garantizará, como es disponer de una extensión de grandes dimesiones para acoger conciertos, seguir albergando las atracciones de la feria de l’Axiamo, así como almacén para Vía Pública, el Archivo o guardar las carrozas de la Junta Local Fallera.

Espacio versátil

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Juan Canós, avaló «la buena ubicación, las dimensiones de la nave y sus terrenos, que confieren una gran versatilidad al consistorio a la hora de determinar su destino y usos». De hecho, la acción más importante para el equipo de gobierno será poder aprovechar el solar para crear el mayor aparcamiento público del municipio con capacidad estimada para entre 250 y 450 plazas dentro del plan estratégico iniciado en 2024. Según destacaron fuentes municipales, esto evitaría el coste de construir un aparcamiento subterráneo que podría ascender a los cinco millones de euros.