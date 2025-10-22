Costas inicia en Moncofa y Almenara las obras para proteger su litoral

Costas acaba de poner en marcha en Moncofa y Almenara dos intervenciones para proteger sus respectivos tramos de litoral.

La más esperada y destacada es la de Moncofa, donde el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la UTE Ferrovial-Pavasal, ha comenzado las obras para construir los tan reivindicados espigones, que cuentan con un presupuesto de 6,5 millones de euros. El plazo de ejecución estimado de las tareas es de 11 meses, por lo que la previsión es acabar los trabajos a las puertas del próximo verano.

En estos momentos las labores se centran en la construcción del espigón situado a la altura delcamí Cabres y el relleno de material en dirección al norte, pues es una zona en la que no existía espacio, entre el mar y las primeras viviendas, que como defensa contaban con un muro paralelo, sin playa.

Como publicó Mediterráneo, está prevista la construcción de cinco espigones de distintas longitudes, a destacar los dos muros de la desembocadura del río Belcaire, que tendrán 120 metros, así como el espigón que hay a su izquierda, que se alargará hasta los 90 metros. En dirección al sur, contemplan alzar otras dos escolleras (una de 210 metros). También habrá un espigón semisumergido.

El objetivo principal del proyecto es dotar este tramo de la línea de costa de una configuración que asegure su estabilidad frente a los fenómenos erosivos, reduciendo la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático.

La maquinaria pesada y el material cuentan con dos accesos directos. Por un lado, una entrada está en el mismo camí Cabres y el segundo acceso lo han proyectado por el camino Biniesma, mientras que los vehículos acceden por el margen derecho del Belcaire. De esta manera, evitan utilizar los viales de la urbanización La Torre.

Paliar la falta de material

De forma paralela, Costas ha iniciado también la intervención de urgencia prevista en Almenara para paliar la falta de materiales en el punto más crítico del litoral ante la creciente regresión. Es una zona que quedó en medio de dos espigones y la acción del mar, en vez de aportar material, hace todo lo contrario, lo que ha propiciado la creación de un espacio totalmente a merced de los temporales.

Desde un principio, este punto conflictivo estaba bajo lupa, ya que entre el último espigón y la Gola de Queralt hay casi mil metros de mar abierto. Por ese motivo, el Ayuntamiento había solicitado la construcción de escolleras para resolver la situación. Aunque el proyecto de ejecución indicaba que año tras año deben hacer aportaciones, antes del último verano no actuaron, por lo que la problemática se ha agravado.