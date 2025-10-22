La Fira d'Onda supera el ecuador con una maratón de toros, teatro y rumbas

La Fira d’Onda 2025 ha llegado este miércoles a su ecuador con una jornada que ha llenado las calles de ambiente festivo. Desde primera hora, el recinto taurino ha congregado a numerosos aficionados, con la exhibición y prueba de dos toros por la mañana y otros cuatro por la tarde.

Precisamente, el primero de los astados, Hostelero, de la ganadería Daniel Ramos Alfonso y patrocinado por la ACT Peña Recorte, ha alcanzado en la zona de la U del Raval a un hombre de 36 años, que resultó herido. Según testigos, el hombre fue alcanzado en el brazo por el animal en el momento de ejecutar un recorte, sufriendo una cornada. Pese al impacto, el hombre pudo dirigirse por su propio pie al puesto sanitario ubicado en el recinto taurino. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de la Plana, para ser atendido de las lesiones. Posteriormente soltaron otro ejemplar de la ganadería Peñajara de Casta Jijona, patrocinado por Aficionats al Bou.

Otras actividades

Al mismo tiempo, el parque infantil junto al pabellón Víctor Cabedo también ha sido el epicentro de las risas y juegos de decenas de familias que disfrutaron de hinchables y actividades pensadas para los más pequeños. Por la tarde, el Teatro Mónaco ha colgado el cartel de completo con Dotora 2.0 Professional, de La Tia Vicentica.

La jornada ha culminado en la Tasca del Tord con el X Festival de Rumbas, Sevillanas y Flamenco Pop Onda Rumbera, una de las citas más esperadas de la Fira que se consolida con su X edición. Los grupos De Calle, Los Makis, D’Jaleo y Desde Dentro hicieron bailar a numerosas personas al ritmo del mejor flamenco pop, llenando de compás la noche del miércoles.