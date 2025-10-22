La nueva Escuela Infantil Sambori de Onda, más cerca

Las obras de construcción de la nueva Escuela Infantil Sambori de Onda continúan según el calendario previsto y ya han entrado en la fase de cimentación. Esta etapa resulta clave para asentar la estructura del edificio, que se levantará en una sola planta en la parcela de la calle Maestro Giner.

La alcaldesa, Carmina Ballester, ha destacado: “Cada día avanzamos hacia el objetivo de ofrecer a las familias un Sambori nuevo, seguro y a la altura de lo que merecen los niños de Onda”. Además, ha recordado que “este proyecto pone fin a años de abandono y responde al compromiso que asumimos con las familias ondenses de priorizar la educación y el bienestar infantil desde la primera etapa escolar”.

La actuación, con una inversión de 2,7 millones de euros financiados por la Generalitat valenciana a través del Pla Edificant, contempla un centro infantil de última generación, con nueve aulas para alumnado de 0 a 3 años, comedor, salas polivalentes, patios seguros y zonas verdes.

El nuevo edificio, diseñado por Vielca Ingenieros y ejecutado por la empresa Civicons, contará con espacios amplios y luminosos, eficiencia energética y accesibilidad total, cumpliendo con los estándares de sostenibilidad marcados por la UE y el Pla Edificant.

Garantía educativa durante las obras

Mientras se desarrollan los trabajos, los alumnos del Sambori siguen sus clases con normalidad en las aulas provisionales habilitadas en la plaza 8 de Marzo, donde se mantienen todas las condiciones de seguridad, confort y accesibilidad.

Ballester ha concluido afirmando: “La mejor inversión que puede hacer un ayuntamiento es la que garantiza el futuro de sus niños, y eso es lo que representa el nuevo Sambori: una apuesta decidida por la educación y por el futuro de Onda”.