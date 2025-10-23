Benicàssim y el CEU se alían para dinamizar el tejido empresarial local

Con el inicio del nuevo curso académico, la Universidad CEU Cardenal Herrera y el Ayuntamiento de Benicàssim han retomado su colaboración cultural y formativa en Villa Elisa con la puesta en marcha de un curso gratuito destinado a comerciantes y pymes de menos de 50 trabajadores.

El curso de Actualización profesional en Dinámicas de Venta para el Comercio, que fue inaugurado este miércoles por responsables del consistorio y la universidad, y que continuará desarrollándose en sesiones independientes hasta mediados del próximo mes de noviembre, persigue impulsar la competitividad del tejido empresarial de Benicàssim a través de una completa formación teórico-práctica impartida por expertos de la universidad.

Todas las sesiones, de acceso libre previa inscripción, se celebran en un horario adaptado a las posibilidades de comerciantes y pymes: de 14.00 a 17.00 horas.

Con esta nueva colaboración, que se suma al ya consolidado ciclo estival de debate Testigo Directo que acoge Villa Elisa desde 2023, la Universidad CEU Cardenal Herrera y el Ayuntamiento de Benicàssim dan un paso más en su alianza para promover la transferencia de conocimiento a la sociedad benicense.

Esta primera formación, con vocación de continuidad, nace de la voluntad conjunta de ambas instituciones para apoyar a los comerciantes y pymes de Benicàssim, a través de una formación completa y actualizada, impartida por profesores de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Además, recuerdan sus organizadores, los pequeños empresarios que se inscriban en cualquiera de las sesiones del curso, accederán a valiosas herramientas y conocimientos orientados a incrementar el rendimiento de sus negocios y, en consecuencia, el desarrollo de su municipio.

Próximas sesiones

Tras la primera sesión, en torno a la orientación del negocio al cliente, seguirán otras cuatro que se pueden cursar de modo independiente. Así, la formación del próximo 29 de octubre se centrará en las técnicas de venta.

La utilidad de la inteligencia artificial para los pequeños negocios será el hilo conductor de la tercera sesión, el 5 de noviembre.

La cuarta sesión, el día 12, abordará las mejores tácticas de marketing en el comercio y las pymes.

Finalmente, el 19 de noviembre, se desarrollará la última formación del ciclo, que analizará los recursos de comunicación personal que incrementan las ventas, tras la que se realizará la entrega de diplomas.

Toda la información e inscripción en: https://cutt.ly/CursoComercioBenicassim2025