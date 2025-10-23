Benicàssim renueva sus fuentes ornamentales: las primeras actuaciones

Benicàssim ha iniciado el plan anual de mejora de las fuentes ornamentales con la renovación integral de la fuente de la plaza de Les Corts, la más grande del municipio. La empresa concesionaria del servicio, Aguas de Benicàssim, ejecuta los trabajos de revestimiento y renovación del equipamiento de impulsión, dentro del nuevo contrato de gestión del agua que contempla la modernización progresiva de todas las fuentes de la localidad, una por año.

La actuación forma parte del plan de mejoras hidráulicas que se desarrolla de forma anual y cuyo objetivo es adaptar las infraestructuras municipales a las nuevas normativas de eficiencia hídrica y parámetros sanitarios aprobadas en el 2023. En el caso de la fuente de Les Corts, además de la renovación estética y técnica, se adecuarán también las tuberías subterráneas, garantizando su correcto funcionamiento y la seguridad.

El proyecto contempla la impermeabilización completa de los vasos para evitar pérdidas de agua, la instalación de proyectores sumergibles led, un sistema de filtración y medición continua de los parámetros de calidad, así como la dosificación automática de productos químicos. Estas mejoras permitirán un funcionamiento más eficiente, sostenible y seguro, tanto para el mantenimiento como para el consumo energético.

La concejala del Ciclo Integral del Agua, Elena Llobell, destaca que así «se conseguirán dos objetivos: un nuevo aspecto exterior más actual y un funcionamiento de la instalación mucho más seguro y adaptado a las normativas».