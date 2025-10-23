La casa más terrorífica de Castellón está en la playa de Almassora: "Llevamos desde agosto con esto"
Alicia ha elaborado con paciencia y esmero una decoración de Halloween de campeonato, que ha despertado la admiración de vecinos y visitantes
En la playa de Almassora se encuentra la que muchos vecinos ya consideran la casa más terrorífica de Castellón. Su propietaria, Alicia, ha transformado su vivienda en un auténtico escenario de Halloween, con una decoración que ha despertado la admiración de curiosos, familias y visitantes que se acercan expresamente a contemplarla. “Vienen vecinos, niños, hasta gente a posta”, cuenta orgullosa.
Alicia lleva desde agosto preparando cada detalle. Su obra maestra es una enorme araña que luce sobre la puerta principal. “Para mí es la parte más espectacular de toda la decoración”, confiesa. La ha fabricado con paciencia y esmero, cuidando cada elemento para lograr un resultado digno de película. “Aún tiene que venir el electricista, porque voy a poner un foco rojo, y con la iluminación va a llamar aún más la atención”, adelanta con entusiasmo.
Otra casa de Castellón decorada años atrás por Halloween.
No es la primera vez que Alicia se embarca en esta aventura creativa. “El año pasado también lo hice, pero no tan completo como ahora”, recuerda. En esta ocasión, su empeño ha sido mayor, y el resultado salta a la vista: telarañas gigantes, calabazas, esqueletos y figuras que iluminan la noche en el paseo marítimo almassorense. Todo, realizado de manera desinteresada y con un único objetivo: disfrutar y compartir el espíritu de Halloween con los más pequeños.
Aunque sus hijas, de 26 y 21 años, ya han dejado atrás la edad de los disfraces, Alicia asegura que la ilusión sigue intacta. “Nos lo pasamos muy bien con los niños. Están entusiasmados”, cuenta sonriendo. Su casa se ha convertido en parada obligada para quienes buscan una dosis de susto y diversión en estas fechas, confirmando que en la playa de Almassora Halloween se vive con pasión, creatividad y, sobre todo, mucha magia.
