Directo | Primer encierro de la Fira d'Onda

Toros de la ganadería de Herederos de don José Cebada Gago

Primer encierro de la Fira d'Onda

Redacción

Llegan los encierros a la Fira d’Onda. Para abrir boca, a las 12.00 horas, seis toros de la ganadería de Herederos de don José Cebada Gago, con los ejemplares Caminante, Alencuentro, Galopero, Liante, Aplicado y Bramador.

