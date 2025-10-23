Directo | Primer encierro de la Fira d'Onda
Toros de la ganadería de Herederos de don José Cebada Gago
Redacción
Llegan los encierros a la Fira d’Onda. Para abrir boca, a las 12.00 horas, seis toros de la ganadería de Herederos de don José Cebada Gago, con los ejemplares Caminante, Alencuentro, Galopero, Liante, Aplicado y Bramador.
