Expertos internacionales debaten en Benicarló sobre neurociencia

Neurones, pomes i xips es el nombre que recibe el acontecimiento que se celebrará en Benicarló este sábado. Una jornada pionera dedicada a la neurociencia y a la salud cerebral que reunirá a investigadores y profesionales de primer nivel internacional.

La Asociación Benicarlanda de Amigos de la Ciencia y la Salud (Abacs) y el Ayuntamiento se han unido para impulsar esta cita con la que, en palabras del alcalde, Juanma Cerdá, «Benicarló da un paso adelante y se convierte en un punto de encuentro entre ciencia y ciudadanía. No hablamos sólo de un programa de actividades, sino de una apuesta clara por situar nuestro municipio en un nivel alto de divulgación».

El presidente de Abacs y fundador y CEO de Quibim, Àngel Alberich, subraya el carácter internacional de la jornada, y es que contará con la participación de universidades y startups que están al frente de la investigación y la innovación en salud cerebral. La jornada servirá para tratar aspectos tecnológicos como tests rápidos para la detección de Alzheimer, el análisis de señales cerebrales, la influencia de los genes en nuestra manera de ser o la neurorehabilitación. «Las enfermedades del cerebro afectan a 3,4 billones de personas en el mundo, un 43% de la población mundial, ya sea por patologías degenerativas, ictus, cánceres u otros trastornos», apunta Alberich.

Agenda completa

El evento neurocientífico arrancará a las 11.00 horas en el Eje Cívico con la Feria de la Salud Cerebral, que se alargará hasta las 17.00 horas. En esta cita estarán presentes startups y universidades como Linus Health, Quibim, la Universidad Católica de Valencia o Mendel’s Brain. Al finalizar, los actos se trasladarán al salón social de Caixa Benicarló. A las 18.00 horas se celebrará una mesa redonda, moderada por Alberich, en la que participará el doctor José Carmena, especialista en neurociencia; el doctor Manuel Pérez Alonso, catedrático de genética de la Universitat de València; Ana Maiques, fundadora y CEO de Neuroelectrics; y José María Tormos, vicerrector de investigación de la Universidad Católica de Valencia.

El broche final de esta jornada llegará a las 19.30 horas, con la conferencia magistral del doctor Álvaro Pascual-Leone, catedrático de neurología de la Universidad de Harvard y referente internacional en neurociencia y neurorehabilitación, que hablará sobre los avances más recientes en el estudio del cerebro.