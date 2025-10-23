L'Alcora busca concienciar sobre la limpieza viaria

El Ayuntamiento de l’Alcora ha presentado la campaña L’Alcora Neta, una iniciativa que tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener las calles limpias y promover el respeto hacia el entorno y la convivencia.

El acto ha contado con la participación de representantes del Ayuntamiento, como el alcalde, Samuel Falomir, y la concejala Tica Pons, así como con personal del servicio de limpieza, responsables de animales y vecinos con distintas realidades de movilidad - personas invidentes, con carritos de bebé...-, que han intervenido para explicar, desde sus respectivas perspectivas, la importancia de mantener los espacios públicos limpios y accesibles para todos.

La campaña se basa en tres mensajes claros y visuales: 1- Recoge, porque si no lo haces, ensucias la convivencia; 2- Limpia, porque una calle sucia no hace pueblo, da vergüenza; 3- Sonríe, porque hacerlo bien no cuesta nada y lo agradecemos todos.

Excrementos de animales

Además de su carácter de sensibilización y concienciación ciudadana, la campaña recuerda que, según la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, es obligatorio recoger los excrementos de los animales y también llevar una botella con agua y un producto adecuado para limpiar los orines. El incumplimiento de esta normativa puede suponer sanciones de hasta 1.500 euros.

“Esta campaña es un gesto de respeto y de civismo”, ha destacado el alcalde, Samuel Falomir, quien ha subrayado que “mantener las calles limpias es una tarea compartida que mejora la imagen del pueblo y la convivencia”.

Por su parte, la concejala de Bienestar Animal, Tica Pons, ha explicado que “hemos querido transmitir el mensaje de forma amable, visual y directa, pero también recordar que existen normas que debemos cumplir. Todos queremos l’Alcora limpia, y con pequeños gestos lo podemos conseguir”.

Cubos móviles

Como parte de la acción, el Ayuntamiento ha preparado dos grandes cubos decorados con los mensajes de la campaña, que recorrerán diferentes zonas del municipio para dar visibilidad y animar a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa.

La campaña continuará con la difusión en redes sociales y con un reel participativo en el que aparecerán las personas que han participado en el acto de presentación, reforzando el mensaje común: Estima, cuida i respecta el teu poble. L’Alcora Neta!