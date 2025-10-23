Licitan las obras del futuro ecoparque de Orpesa: inversión de un millón de euros y obras antes de acabar el 2025

El proyecto del futuro ecoparque fijo tipo D da un nuevo paso decisivo en Orpesa. El Consorcio de Residuos Zona I (C1) licita las obras de construcción por un importe de 1.074.055 euros, con un plazo de ejecución de seis meses y cofinanciación a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU).

Según explica el concejal de Medio Ambiente, David Juárez, la licitación, que fue aprobada por junta de gobierno del consorcio, «marca el inicio de la fase definitiva del proyecto», que incluye tanto el ecoparque, como el vial de acceso a la parcela. «Ya hemos recibido el informe de impacto ambiental favorable de la Generalitat y estamos preparando desde el Ayuntamiento la licencia de obras y de actividad para poder empezar cuanto antes», detalla el edil, que confía en que los trabajos puedan arrancar antes de final de año y culminen en un plazo aproximado de cerca de seis meses.

Las tareas se ejecutarán en una parcela municipal de unos 10.000 m2 junto a la depuradora, en el polígono 3, parcelas 192, 193 y 195, donde se habilitará una superficie de 2.900 m2 construidos, con zonas diferenciadas para residuos, productos peligrosos, oficinas, aparcamientos, áreas ajardinadas y un aula ambiental.

Juárez recordó que la actuación no supondrá coste alguno para el Ayuntamiento, ya que «la financiación total corre a cargo del Consorcio Provincial de Residuos». Además, subraya que esta infraestructura «responde a una necesidad real del municipio y de toda la zona costera», dado que actualmente Orpesa solo dispone de un ecoparque móvil, situado en las inmediaciones del instituto.

Unidad móvil Torre Bellver

Desde el pasado julio, este servicio se ha reforzado con una nueva unidad instalada en la zona de Torre Bellver, operativa los viernes en temporada baja y dos días a la semana durante el verano, según destaca el edil como novedad.

La actual ubicación prevista para el ecoparque fijo permitirá «mantener libre el polígono industrial para atraer empresas tecnológicas y proyectos de innovación», según decidió el equipo de gobierno del PP, Vox y Ciudadanos. La parcela elegida junto a la depuradora «ofrece espacio para futuras ampliaciones e incluso para desarrollar cursos de formación y proyectos vinculados a la economía circular y la reutilización del agua», argumenta Juárez.

Si se cumplen los plazos, las obras podrían comenzar antes de que acabe 2025, dando paso a uno de los ecoparques más modernos y amplios de la provincia.