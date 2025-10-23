'El Señor de los Olivos' dona una vara de mando a un municipio de Castellón

El Ayuntamiento de Canet lo Roig ha recibido una curiosa donación consistente en una Vara de Toma de Posesión de Alcaldía de madera de olivo Farga.

El vecino de esta localidad del Baix Maestrat, Roberto Sorlí Pruñonosa, más conocido como El Señor de los Olivos, es el autor de la pieza artística que "nace del rebrote macho de un olivo Farga, una variedad ancestral que forma parte de la historia y el paisaje de nuestro pueblo", comenta el escultor.

Tallada y seleccionada de la raíz del olivo, ha reposado durante un año para que la madera se asiente y respire. Después, ha sido pelada y pulida a mano con paciencia, pasando por ocho fases de lijado hasta conseguir una textura suave y viva. La bola que corona la vara ha sido modelada a mano, primero con motosierra y después con lijadora, hasta darle una forma redonda y equilibrada, símbolo de unidad y continuidad.

La peana, también de olivo Farga, ha sido cortada y pulida a mano, respetando las formas naturales de la madera y su dibujo único. Cada detalle "ha sido hecho con estima, honrando la tradición y la fuerza de la tierra que da vida al olivo", explica Sorlí.

Sorpresa

La alcaldesa de Canet lo Roig, María Ángeles Pallarés, que se mostraba gratamente sorprendida por la donación, explicaba que "conocíamos del talento y del trabajo maravilloso de Roberto. Para el Ayuntamiento es todo un orgullo poder tener una de sus obras, concretamente, la Vara de Toma de Posesión de Alcaldía, un elemento con mucho significado, puesto que comporta un compromiso firme y riguroso con tus vecinas y vecinos cuando tomas posesión".

"Solo tengo palabras de agradecimiento hacia Roberto en nombre de todo el pueblo por esta donación que la tenemos ya en un lugar privilegiado del consistorio", añadía.