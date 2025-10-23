El PP pide en les Corts medidas para proteger a los vecinos de El Serrallo en Almassora

El PP ha presentado este jueves una propuesta en les Corts en la que solicita aprobar medidas concretas para proteger a los vecinos de El Serrallo en Almassora y mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo atraer inversiones a la Comunitat Valenciana.

Así lo ha señalado el portavoz adjunto del GPP, Salvador Aguilella, quien ha indicado: “Hay que compatibilizar la actividad de las empresas con las personas, son demasiados los años que los vecinos llevan soportando las molestias por la actividad realizada por las empresas ubicadas en el polígono del Serrallo. Por eso, tanto por parte del Ayuntamiento como de la Generalitat valenciana, ya se han tomado cartas en el asunto y están colaborando para paliar esta situación”.

En concreto, Aguilella ha recordado: “Ambas administraciones ya han acordado y están trabajando en una serie de garantías para proteger a los residentes y garantizar el descanso de la población frente a las molestias derivadas de la actividad industrial del polígono. Además, también se comprometieron a poner en marcha la limpieza y acondicionamiento de los terrenos municipales próximos al polígono, la creación de una amplia zona ajardinada que reduzca el impacto paisajístico generado por las empresas o el diseño de una vía rápida que conecte de forma directa el núcleo costero con la zona urbana. Son medidas claras que ya se están empezando a ejecutar y llevar a cabo”.

Salvador Aguilella ha añadido; “La proposición de ley que hoy presentamos por registro de Les Corts y que se votará próximamente contiene siete puntos concretos en que se insta al Consell a que, entre otras cuestiones, establezca medidas correctivas a las empresas para garantizar el cumplimiento de la normativa. Esperamos que todos los grupos políticos se sumen a las mismas, aunque hay que recordar que en los ocho años anteriores del PSOE y Compromís en la Generalitat y el Ayuntamiento no hicieron nada por solucionar este problema”.

Compromís

No obstante, desde Compromís han criticado que este mismo jueves la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de Les Corts Valencianes ha votado la proposición no de ley de esta formación política para retirar el decreto del PP, que permite un incremento de los niveles de ruido alrededor de las empresas petroquímicas del Serrallo. La coalición denuncia que PP y Vox "han dado la espalda a los vecinos y vecinas de Almassora y han priorizado los intereses industriales por encima de la salud y del descanso de la ciudadanía".

El diputado de Compromís en Les Corts y delegado de Industria, Vicent Granel, afirma: “El Partido Popular ha demostrado en Les Corts que su vergüenza no tiene límites. Igual que no tiene límites el ruido que los vecinos y vecinas de Almassora y del Grau de Castelló van a sufrir por el complejo petroquímico del Serrallo. Han puesto por delante los intereses de las grandes empresas sobre los intereses de las personas”.

A su vez, el concejal de Compromís en Almassora y portavoz en la Diputación de Castellón, David Guardiola, ha añadido: “Es incomprensible que PP y Vox sigan alineándose con las multinacionales del Serrallo en lugar de defender la salud y la calidad de vida del vecindario de nuestro pueblo”.