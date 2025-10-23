Primer encierro de la Fira d'Onda 2025: emoción y riesgo con los toros de Cebada Gago

Numerosos aficionados llegados de toda la Comunitat Valenciana y de distintos puntos de España llenaron durante la mañana de este jueves las calles del recinto taurino de Onda para presenciar el primer encierro de la Fira 2025, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico. Los seis toros de la prestigiosa ganadería Herederos de D. J. Cebada Gago completaron un recorrido rápido y emocionante, que en algunos momentos resultó peligroso, pero que permitió a los corredores disfrutar de intensas carreras. Un participante sufrió un susto al ser alcanzado por uno de los ejemplares y fue volteado en el aire al paso de la manada, aunque logró levantarse por su propio pie.

Los astados del encierro fueron exhibidos durante la jornada.

Antes de la carrera, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester; y el concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, recorrieron el itinerario junto a la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat; la reina de la Fira, Inés Ramón, y su dama de honor, Paula Rubio. La Policía Local, junto a distintos cuerpos de seguridad autonómicos y nacionales, los pastores y el equipo médico del quirófano móvil, coordinó un amplio operativo para garantizar la seguridad durante todo el recorrido.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, y el concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, junto a la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, la reina de la Fira, Inés Ramón y su Dama de Honor, Paula Rubio; y los pazstores. / Jordi Juárez

Ballester destacó que Onda ha vuelto a ser «el epicentro del bou al carrer y una referencia en seguridad, pasión y tradición» y destacó la relevancia de la cita al ser retransmitida por À Punt, además de por Medi TV. Por su parte, Puig subrayó la calidad del cartel de este año, que continuará este viernes, con el segundo encierro, con toros de Murteira Grave y Palha, patrocinados por la ACT Guarismo 2. El sábado tendrá lugar el tercero, con astados de Adolfo Martín Andrés.

Consulta aquí la programación de la Fira d'Onda.

Más allá de las exhibiciones taurinas, vecinos y visitantes disfrutaron de actividades para todos los públicos. Los niños participaron en el parque infantil Animatrix, mientras que a mediodía el Ayuntamiento ofreció una comida homenaje a las asociaciones locales de diversidad funcional, como El Molí y Adaponda. Por la tarde, en el Teatro Mónaco se representó La decisió de Lola, con Carme Juan. La jornada continuará con un pasacalle de disfraces por el centro y finalizará con orquesta y DJ.