Inversión frente al mar: Sale a subasta por 410.000 euros una parcela de 3.000 m² para viviendas en Castellón
El plazo para la presentación de ofertas finalizará el 20 de noviembre
El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert ha puesto en marcha la subasta de una parcela municipal situada en la urbanización Tres Playas, una de las zonas residenciales más exclusivas y próximas al mar de Alcossebre. El terreno, ubicado en la calle Pl nº 7 del Sector 34 P16, cuenta con una superficie total de 3.077 metros cuadrados y está destinado a uso residencial para la construcción de viviendas unifamiliares aisladas o pareadas con una altura máxima de dos plantas.
El presupuesto base de licitación se ha fijado en 410.000 euros sin impuestos, y el plazo para la presentación de ofertas finalizará el 20 de noviembre. La parcela se encuentra en un entorno privilegiado, ya que linda con una futura zona verde, lo que garantiza la ausencia de edificaciones colindantes en el futuro, y está rodeada de manzanas con viviendas de similares características.
Además, su ubicación —a tan solo 300 metros de la playa y muy próxima a la zona de Capicorb— convierte esta oportunidad en una opción especialmente atractiva tanto para inversores como para particulares interesados en construir su residencia en un entorno tranquilo y natural junto al mar Mediterráneo.
