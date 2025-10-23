Tensión en el gobierno de Burriana: Vox se distancia del PP ante la rebaja de impuestos

El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Burriana ha dado luz verde este jueves a unas nuevas ordenanzas fiscales que incluyen una reducción del 2% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y una bonificación del 50% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Sin embargo, la sesión ha evidenciado la creciente distancia entre los socios de gobierno, el Partido Popular (PP) y Vox. El ejecutivo local está formado por 8 ediles del PP y 4 de Vox.

Las ordenanzas, imprescindibles para la aprobación de los presupuestos municipales, han contado con el respaldo del Grupo Municipal del PP y Compromís, mientras que el PSPV se ha abstenido. Sin embargo, tres concejales de Vox —Juan Canós, Jesús Albiol y Antonio Ferrandiz— han votado en contra, mostrando su desacuerdo con la política fiscal del equipo de gobierno. Solo Beatriz Conejero ha roto la disciplina de partido y ha apoyado la medida, evidenciando las diferencias internas en la formación.

Con esta rebaja, el IBI en Burriana acumula una disminución del 4,4% en solo dos años, consolidando la senda iniciada el ejercicio anterior, que ya supone la primera rebaja tras una década de incrementos o congelaciones. La bonificación del ICIO del 50% busca incentivar la construcción de viviendas protegidas y ofrecer alternativas habitacionales, especialmente para los jóvenes.

En la misma sesión, el Pleno ha aprobado por unanimidad la adquisición de una nave y sus terrenos adyacentes por 650.000 euros, que se destina a crear el mayor aparcamiento público abierto de la ciudad, con capacidad estimada para entre 250 y 450 vehículos, y un nuevo espacio de almacenamiento para el Ayuntamiento.

El alcalde, Jorge Monferrer Daudí, destaca la "responsabilidad de la oposición por apoyar unas ordenanzas fiscales necesarias para sacar adelante los presupuestos" y valora muy positivamente la compra del inmueble, que permitirá mejorar la movilidad en la ciudad y ofrecer un servicio gratuito a los vecinos.