Tensión en el gobierno de Burriana: Vox se distancia del PP ante la rebaja de impuestos
La sesión plenaria también evidencia una grieta en Vox después de que la edila Beatriz Conejero haya roto la disciplina de partido y haya apoyado la medida
El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Burriana ha dado luz verde este jueves a unas nuevas ordenanzas fiscales que incluyen una reducción del 2% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y una bonificación del 50% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Sin embargo, la sesión ha evidenciado la creciente distancia entre los socios de gobierno, el Partido Popular (PP) y Vox. El ejecutivo local está formado por 8 ediles del PP y 4 de Vox.
Las ordenanzas, imprescindibles para la aprobación de los presupuestos municipales, han contado con el respaldo del Grupo Municipal del PP y Compromís, mientras que el PSPV se ha abstenido. Sin embargo, tres concejales de Vox —Juan Canós, Jesús Albiol y Antonio Ferrandiz— han votado en contra, mostrando su desacuerdo con la política fiscal del equipo de gobierno. Solo Beatriz Conejero ha roto la disciplina de partido y ha apoyado la medida, evidenciando las diferencias internas en la formación.
Con esta rebaja, el IBI en Burriana acumula una disminución del 4,4% en solo dos años, consolidando la senda iniciada el ejercicio anterior, que ya supone la primera rebaja tras una década de incrementos o congelaciones. La bonificación del ICIO del 50% busca incentivar la construcción de viviendas protegidas y ofrecer alternativas habitacionales, especialmente para los jóvenes.
En la misma sesión, el Pleno ha aprobado por unanimidad la adquisición de una nave y sus terrenos adyacentes por 650.000 euros, que se destina a crear el mayor aparcamiento público abierto de la ciudad, con capacidad estimada para entre 250 y 450 vehículos, y un nuevo espacio de almacenamiento para el Ayuntamiento.
El alcalde, Jorge Monferrer Daudí, destaca la "responsabilidad de la oposición por apoyar unas ordenanzas fiscales necesarias para sacar adelante los presupuestos" y valora muy positivamente la compra del inmueble, que permitirá mejorar la movilidad en la ciudad y ofrecer un servicio gratuito a los vecinos.
