Tensión máxima: El pacto de gobierno entre PP y Vox en Burriana, al borde de la ruptura

Tambores de guerra en el Ayuntamiento de Burriana. El pacto de gobierno entre PP y Vox se tambalea y está al borde de la ruptura. No se descarta que el alcalde, Jorge Monferrer, tome este viernes una decisión drástica tras lo sucedido en un pleno extraordinario celebrado este jueves.

La sesión plenaria dio luz verde a unas nuevas ordenanzas fiscales, que incluyen una reducción del 2% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y una bonificación del 50% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Este punto, imprescindible para la aprobación del presupuesto municipal, contó con el respaldo del PP y Compromís, mientras que el PSPV se abstuvo.

El giro inesperado llegó con la postura de Vox. Tres de sus ediles —Juan Canós, Jesús Albiol y Antonio Ferrandiz— votaron en contra, mostrando su desacuerdo con la política fiscal popular. Beatriz Conejero rompió la disciplina de partido y apoyó la medida, evidenciando las diferencias internas que amenazan el pacto.

El primer edil mostró su "sorpresa" por el sentido del voto de Vox y reprochó su postura. Y, al contrario, el alcalde destacó la responsabilidad de la oposición por apoyar estos cambios en las ordenanzas fiscales, necesarias para aprobar el presupuesto de 2026.

Con todo, el IBI en Burriana acumula una disminución del 4,4% en dos años, consolidando la senda iniciada el ejercicio anterior, que ya supuso la primera rebaja tras una década de incrementos o congelaciones. Por su parte, la bonificación del ICIO del 50% busca incentivar la construcción de viviendas protegidas y ofrecer alternativas habitacionales, sobre todo para los jóvenes.

En el mismo pleno, aprobaron por unanimidad la adquisición de una nave y sus terrenos adyacentes por 650.000 euros, mediante una modificación de créditos extraordinarios. El inmueble, situado en la confluencia de la Avenida Jaume I y el Camí Ecce Homo, está destinado a crear el mayor aparcamiento público de la ciudad, con capacidad para entre 250 y 450 vehículos. Además, la nave proporcionará un nuevo espacio de almacenamiento para áreas municipales y podría albergar el Palau de la Festa, como informó Mediterráneo.

En otro orden de cosas, en la sesión se desestimaron dos recursos contra la liquidación definitiva con la urbanizadora del PAI del Sector Sur-T-1 Sant Gregori.