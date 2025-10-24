La Fúmiga actúa gratis este sábado en un municipio de Castellón
Los actos por el 775 aniversario de la fundación de la ciudad se intensifican este fin de semana
El que posiblemente sea el acto más multitudinario de cuantos han programado para conmemorar el 775º aniversario de la Carta Pobla de la Vall d’Uixó se celebrará este fin de semana. La explanada en la que cada mes de agosto instalan las carpas de les Penyes en Festes acogerá el concierto del grupo valenciano La Fúmiga, que ha escogido este municipio entre los que forman parte de su gira de despedida. Previamente, en el mismo escenario, actuará la cantante de Vinaròs Esther.
Los conciertos gratis serán este sábado, a partir de las 21.30 horas, por lo que existe un doble aliciente para el público. El Ayuntamiento aconseja acudir con tiempo «por la gran afluencia» que se espera.
Aunque será la más popular, no es la única cita en la Vall que tienen las personas interesadas por el mundo de la cultura desde diferentes perspectivas. La programación diseñada por la concejalía que dirige Jorge Marqués igual incorpora la celebración del Día de las Escritoras, con una lectura colectiva de obras de autoras de la Edad Media, como conferencias, como la de los 143 años de la Fábrica Segarra, que tuvo lugar el miércoles.
Esta tarde inaugurarán la exposición L’Aljama d’Uixó al segle XIII, «que supondrá el estreno de la Torre de Benissahat como espacio cultural tras su rehabilitación», según destaca Marqués
También esta tarde, a partir de las 20.00 horas, en el salón de actos del instituto Botànic Cavanilles, representarán la obra teatral Promeses al vent, del autor Josep Font, a cargo de la asociación vallera La Tarara Teatre.
Y el mismo día del concierto, por la mañana, organizarán una subida al castillo de la Vall, que tendrá salida a las 8.00 desde la plaça de l’Assumpció.
Este sábado, a las 18.30, habrá otro concierto, aunque de estilo bien distinto al de la noche, protagonizado por las tres bandas de la ciudad. Después de una noche intensa con Esther y La Fúmiga, el domingo se celebrará el IV Concurso de Pintura Rápida, un encuentro comarcal de bandas juveniles y la representación de El Cant de la Sibil·la, en la iglesia de la Assumpció, ya por la tarde.
