Directo | Segundo encierro de la Fira d'Onda

Ejemplares de las ganaderías Murteira Grave y Palha

Segundo encierro de la Fira d'Onda

Redacción

Castellón

Las ganaderías Murteira Grave y Palha, patrocinadas por la ACT Guarismo 2, protagonizan el segundo encierro de la Fira d'Onda, con los ejemplares Enfurruñado, Atlántico, Pablito, Inquieto, Barberito y Saltillo.

