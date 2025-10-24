Directo | Segundo encierro de la Fira d'Onda
Ejemplares de las ganaderías Murteira Grave y Palha
Redacción
Castellón
Las ganaderías Murteira Grave y Palha, patrocinadas por la ACT Guarismo 2, protagonizan el segundo encierro de la Fira d'Onda, con los ejemplares Enfurruñado, Atlántico, Pablito, Inquieto, Barberito y Saltillo.
