Eros, empresario de 18 años de Benicarló: "Sacaba malísimas notas, pero desde los 16 no les pido ni un euro a mis padres"

Son muchos los mensajes que nos llegan de que los jóvenes en España no quieren emprender. Que su máxima aspiración es aprobar una oposición o incluso vivir de una ‘paguita’. Desde luego no es el caso de Eros Juarez, que con solo 18 años ha abierto ya su segunda empresa. “Gané mi primer euro con 16 años con una empresa de compra-venta de ropa que importaba desde China y vendía online. Desde entonces ya no les volví a pedir ni un euro a mis padres”, recuerda orgulloso.

La trayectoria de este joven de Benicarló, todo hay que decirlo, no es la más común entre su grupo de amigos: “Todos mis amigos están estudiando y no se pierden las fiestas de los jueves universitarios. La mayoría de ellos viven de alquiler que les pagan sus padres, pero yo siempre supe que mi camino era otro”. Reconoce Eros que los estudios no eran lo suyo: “Sacaba malísimas notas; nunca se me han dado bien. Mis padres querían que estudiara una carrera como Medicina o algo similar para ganar bien, pero no me ha atraído eso, quería hacer lo que estoy haciendo”.

La trayectoria de este benicarlando no es la común para los jóvenes de su edad. / Mediterráneo

Siguiendo con sus padres, el emprendedor sí admite que ha recibido “todo su apoyo cuando han visto que esto iba en serio. Mi padre tiene un negocio de compra-venta de coches y a mi madre siempre le ha gustado formarse. He visto en ellos esa iniciativa que intento aplicar en el día a día”.

Repasando la andadura de Eros, pese a que no es larga como es lógico teniendo en cuenta su edad, sí podemos decir que ha sido fructífera: “Estudié hasta cuarto de eso y después hice un grado medio que no me quitaba tanto tiempo como el Bachillerato. Me fui con 17 años a hacer prácticas a Andorra y a formarme a tope, y también a Londres para aprender inglés y de negocios. También estuve en Hamburgo trabajando de camarero porque veía en que Benicarló estaba como en una burbuja”.

La empresa va a más

Sobre JRZ Media -así se llama su empresa-, afirma que “llevará unos tres meses funcionando, es de marketing digital y ya tengo unos diez clientes. Llevo cuentas de inmobiliarias, constructoras, empresas de alquiler vacacional, restaurantes, centros de salud mental, mayoristas de pescados o frutas…”. En la actualidad cuenta con dos personas en su equipo y está a punto de abrir una oficina en Benicarló, aunque “la idea es escalarla hasta hacerla internacional". Por de pronto ya ha abierto una submarca -JRZ Houses-, especializada en el sector inmobiliario.

Pancarta de la empresa instalada en el campo del Benicarló. / Mediterráneo

Asegura sobre estos primeros pasos como emprendedor que “los resultados están siendo brutales”. Tanto es así que ya está apostando por la publicidad en espacios como el campo de fútbol de Benicarló: “Está siendo un boom porque estoy implementando todo lo que he aprendido de digitalización en una comarca que en este apartado no estaba tan desarrollada como otras”.