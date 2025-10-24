Onda vive un emocionante y peligroso segundo encierro de la Fira: las mejores imágenes

El segundo encierro de la Fira d'Onda 2025, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico, ha sido una montaña rusa de adrenalina. Vértigo, emoción y peligro se han dado cita en las calles del municipio.

Onda ha vivido este viernes una nueva jornada multitudinaria con el encierro patrocinado por la Asociación Cultural Taurina Guarismo 2, que ha reunido a numerosos aficionados en las calles del recinto taurino. Consulta aquí la programación de la Fira d'Onda.

Los toros de las ganaderías Murteira Grave y Palha, dos hierros de prestigio y larga trayectoria, han ofrecido un recorrido emocionante, con gran nobleza y bravura, a la vez que peligroso. Las carreras se han desarrollado con agilidad y sin incidentes reseñables, pese a que la manada se dividió y uno de los toros se quedó rezagado por momentos.

Antes del inicio del encierro, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, y el concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, han encabezado el paseíllo junto a la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, la Reina de la Fira, Inés Ramón Aguilella, su Dama de Honor, Paula Rubio Arcas, y representantes de la asociación taurina.

Por su parte, Puig ha destacado: “Cerrar un cartel de este nivel requiere mucho esfuerzo y dedicación, y Guarismo 2 lo consigue cada año con un compromiso ejemplar hacia Onda y su Fira”.

La jornada taurina continuará por la tarde con la exhibición de los toros patrocinados y, al caer la noche, con la tradicional embolada de cerriles, dentro del fin de semana grande que culminará este sábado con el tercer encierro, protagonizado por los toros de Adolfo Martín Andrés.

Concierto de Antonio Orozco

La jornada concluirá con el multitudinario concierto de Antonio Orozco en el Recinto Multiusos, uno de los platos fuertes de la programación musical de la Fira d’Onda 2025, tras el de Figa Flawas del pasado sábado.

El artista ofrecerá un espectáculo lleno de emoción, repasando sus grandes éxitos ante cerca de 7.000 asistentes en una noche que promete convertirse en una de las más apasionantes de la semana festiva.