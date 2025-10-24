Reacción de Vox al divorcio con el PP en Burriana: "Es una estrategia del alcalde para liquidarnos del gobierno"

Tras dos años y medio de relación bastante convulsa, PP (con ocho concejales) y Vox (con cuatro) han roto oficialmente este viernes el pacto de gobierno en Burriana. Una decisión anunciada por el alcalde, Jorge Monferrer (PP), en una rueda de prensa convocada de urgencia después de que el jueves las desavenencias entre ambos socios se visibilizaran más que nunca en una votación del pleno.

Tres concejales de Vox (Juan Canós, Jesús Albiol y Antonio Ferrándiz) votaron en contra de rebajar el IBI un 2%, mientras que Beatriz Conejero fue la última en votar a favor de la propuesta impulsada por el PP. Fruto de ese último encontronazo, el alcalde ha expulsado del equipo de gobierno a esos tres concejales, que salen del ejecutivo y pasarán a la oposición.

Jesús Albiol, que durante los dos años y medio de pacto ha protagonizado numerosas polémicas relacionadas con la Concejalía de Cultura que lideraba, valora esta decisión como "una estrategia personal del alcalde para liquidarnos del gobierno porque le molestábamos". El también diputado autonómico defiende su no en el pleno porque demandaban "una rebaja fiscal mayor" para minimizar "el abuso" de la tasa de basuras. "Tenían encima de la mesa otras posibilidades porque han seguido optando con esta medida, que es una estafa del PP a los vecinos", desgrana Albiol.

"Beatriz Conejero no ha sido nunca de Vox"

Sobre Beatriz Conejero, la concejala de Vox que todo apunta a que seguirá dentro del ejecutivo como edila no adscrita, Albiol matiza que "no ha sido nunca de Vox". "Enganó a Vox para ir en una lista y ha traicionado al partido", ha aseverado, quien ha añadido que "siempre ha ido a su aire, que es el aire que sopla el PP".

Sant Gregori

Sobre qué hará ahora Vox desde la oposición, Albiol asegura que "va a seguir en la misma línea y fiscalizará todo lo que haga el gobierno". "Todo se ha focalizado en el punto del pleno de la tasa de basuras, pero también ha habido discrepancias en torno al proyecto del desarrollo urbanístico del PAI Golf Sant Gregori por las dudas sobre la presunta vinculación del alcalde con el proyecto", razona. De ahí que se abstuviera en la votación de un punto sobre este asunto.

No ha sido una decisión tomada fuera

En la rueda de prensa de este viernes, el alcalde ha lamentado que fuera "una llamada a última hora desde fuera" la que decidiera un voto en contra (en decisión al punto de la rebaja del IBI) "sin tener en cuenta los intereses de Burriana ni de sus ciudadanos". "Es una decisión teledirigida y no sabemos con qué intención", ha añadido Jorge Monferrer.

Una tesis que desmienten categóricamente desde Vox. "Es una mentira más del alcalde. No ha sido una llamada a última hora, sino una estrategia política. Si ha tomado esta decisión es porque ya debe tener solucionado el tema de gobernar con mayoría y parece que no le importará gobernar con tránsfugas", ha puntualizado Jesús Albiol.

Por último, el diputado autonómico ha remarcado de nuevo que "la línea de Vox es la misma" esté donde esté y "no como el PP, que es un partido vacío de contenido y se comporta de una forma u otra en función del alcalde que sea o el ayuntamiento en qlue esté".

"La decisión de expulsar a tres concejales de Vox es una decisión urdida por el alcalde para promocionar su proyecto de marca personal", ha concluido.