Almassora premia a sus vecinos con vales de 300 euros por comprar en el comercio local
El sorteo de la campaña 'Compra al comerç local, el teu' y el 'showcooking' Mercatapa llenan de sabor y actividad el mercado municipal en el Día del Comercio Local
El mercado municipal de Almassora ha sido este sábado el escenario central del Día del Comercio Local, una jornada que ha combinado gastronomía, premios y promoción del consumo de proximidad.
Durante el acto, se celebró el sorteo de la campaña Compra al comerç local, el teu, en el que se dieron a conocer los nombres de las 10 personas premiadas con vales de 300 euros para gastar en la treintena de comercios adheridos a la iniciativa.
Un mercado lleno de sabor
La jornada estuvo acompañada por el showcooking Mercatapa, una actividad organizada por la Concejalía de Comercio, que dirige Silvana Rovira, en la que los sabores del mercado se convirtieron en protagonistas. Degustaciones, recetas y demostraciones en directo atrajeron a numerosos vecinos, que disfrutaron de una mañana diferente en el recinto.
“El Ayuntamiento de Almassora está comprometido con su comercio local, con sus comerciantes, por eso vamos a seguir llevando a cabo acciones encaminadas a impulsar las compras de proximidad”, destacó la concejala.
Compromiso durante todo el año
El consistorio refuerza así su apoyo al sector comercial con distintas acciones a lo largo del año, más allá del Día del Comercio Local. Entre ellas destacan los showcookings, jornadas y cursos formativos, el reparto de abonos de parking por comprar en el mercado, las colaboraciones con centros educativos para promover el consumo local, la Ruta de la Tapa y el Vino, el concurso de escaparates o la Feria de Navidad.
Almassora cuenta actualmente con 459 comercios activos, de los cuales 184 pertenecen al sector servicios, 111 a la hostelería y 164 al comercio minorista, reflejo de un tejido económico diverso y dinámico que el Ayuntamiento busca seguir potenciando.
