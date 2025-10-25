Causa contra el hermano de Ximo Puig: La empresa Comunicacions dels Ports no negociará y defenderá su inocencia "hasta el final"

La empresa Comunicacions dels Ports celebró este viernes un acto público e informativo dirigido a sus accionistas y abierto al público, en el que se analizó en detalle la situación actual de la compañía, con especial atención al proceso judicial en curso por las ayudas al fomento del valenciano, ayudas que han recibido más de un centenar medios de comunicación durante la anterior y la actual legislatura, y al contexto de críticas políticas del PP de las que ha sido objeto, únicamente, este modesto grupo comarcal de comunicación del interior de la provincia de Castelló y su consejero delegado.

El encuentro contó con la participación del presidente de la compañía, Hipólito Facundo, el consejero delegado, Francis Puig, y el abogado defensor, Javier Falomir, así como con una amplia representación de los más de cien accionistas.

Durante la reunión, los socios manifestaron su apoyo unánime a la labor del consejero delegado, Francis Puig, y su respaldo frente al proceso judicial en marcha.

El presidente de la compañía, Hipólito Facundo, expresó “el apoyo incondicional a la labor de Puig al frente de la empresa” y agradeció “el compromiso de los socios fundadores y actuales accionistas, que han sostenido este proyecto durante más de 37 años”.

Facundo recordó que Comunicacions dels Ports no pertenece a una persona, sino a “más de cien accionistas comprometidos con un proyecto colectivo nacido en 1988 para vertebrar la comarca de Els Ports a través de los medios de comunicación”. Subrayó que desde su origen, la empresa ha sido “una iniciativa plural, impulsada por personas y entidades sociales y culturales de diversas sensibilidades políticas, unidas por el objetivo común de dotar al territorio de medios propios”.

Por su parte, el abogado Javier Falomir explicó los detalles del proceso judicial, iniciado hace seis años y cuya fase de instrucción ha concluido recientemente.

Falomir señaló que tanto la defensa como la compañía han decidido no aceptar ningún tipo de negociación y mantener su defensa “hasta el final”, ya que no ha existido jamás ningún tipo de falsedad documental ni de estafa.

Finalmente, el consejero delegado, Francis Puig, agradeció la confianza y el respaldo de los accionistas, destacando su compromiso de continuar al frente de la gestión de la empresa. “Seguiremos trabajando con la misma transparencia y dedicación de siempre, fieles al proyecto que durante casi cuatro décadas ha contribuido a la cohesión de nuestra comarca”, afirmó.

Comunicacions dels Ports

Fundada en 1988, Comunicacions dels Ports es una compañía dedicada a la comunicación y a la creación de contenidos de proximidad en la comarca dels Ports. Su estructura societaria está integrada por más de un centenar de accionistas, personas y entidades del ámbito social y cultural comprometidas con el desarrollo territorial y la comunicación en valenciano.