Crisis política en Burriana: PP y Vox elevan el tono y se acusan de deslealtad tras la ruptura del gobierno

La crisis política en Burriana sigue escalando tras la decisión del alcalde, Jorge Monferrer (PP), de cesar a tres de los cuatro concejales de Vox, lo que supone la ruptura definitiva del pacto de gobierno entre ambos partidos. La fractura, originada tras el voto en contra de Vox a la propuesta de rebaja de impuestos impulsada por los populares en el último pleno, abre un nuevo frente político en la provincia y ha provocado este sábado un cruce de acusaciones entre los implicados.

🟢 Comparecencia de Vox: "Es una estrategia de Génova 13"

La presidenta provincial de Vox y presidenta de Les Corts, Llanos Massó, compareció junto al concejal Jesús Albiol -protagonista de numerosas polémicas por sus decisiones al frente del área de Cultura de Burriana- para denunciar que la ruptura «no tiene que ver con las ordenanzas fiscales», sino que responde a «una estrategia del PP para silenciar las dudas sobre el proyecto del PAI Sant Gregori».

Aseguró que su partido ha solicitado toda la documentación relativa al plan urbanístico (cabe recordar que la concejalía de Urbanismo la dirigía el voxista Juan Canós) y reprochó que «arrastra años de polémicas y causas judiciales. No lo apoyaremos sin tener garantías jurídicas y financieras plenas».

Comparecencia de Vox este sábado en Estepark. / Mediterráneo

Massó cargó también contra el alcalde y contra Beatriz Conejero, la única edila voxista que votó con el PP y no ha sido expulsada del ejecutivo, advirtiendo que si continúa en el equipo de gobierno será «una tránsfuga». «Se presentó con las siglas de Vox y no puede traicionar la confianza de los burrianenses», afirmó. Por último, criticó que «el PP sigue una estrategia teledirigida desde Génova 13 para romper gobiernos con Vox en toda España. Lo que ha pasado en Burriana es un ejemplo más de deslealtad del PP».

Por su parte, Albiol acusó al primer edil de «mentir» al presentar la iniciativa fiscal como una bajada de impuestos: «Lo que se votó fue una subida encubierta de la tasa de basuras, una estafa fiscal». Añadió que «mantenemos serias dudas sobre la vinculación familiar del alcalde con Sant Gregori» y reiteró que no respaldarán ninguna decisión vinculada al proyecto hasta obtener información completa.

🔵 El PP defiende la "valentía" del alcalde y su actuación

El PP de Burriana defendió la actuación del alcalde y acusó a Vox de «deslealtad». El presidente local y portavoz, Alejandro Clausell, respondió asegurando que los concejales de Vox «conocían perfectamente las consecuencias de incumplir los acuerdos de gobierno y votar en contra de la bajada de impuestos». «Los acuerdos deben basarse en la confianza mutua y en el cumplimiento de lo firmado, no en decisiones tomadas desde cientos de kilómetros, en València o Madrid, sin motivo y en perjuicio de los vecinos», subrayó.

Clausell recordó que «fue investido alcalde sin los votos de Vox. El PP seguirá gobernando con responsabilidad, centrado en mejorar los servicios y las oportunidades para los burrianenses».

Mediterráneo

El popular agradeció la «valentía» del munícipe y de su equipo, y lamentó que «el afán de protagonismo de algún integrante de Vox ha provocado la crisis interna de su partido, trasladada al pleno y que ha acabado con un pacto que estaba siendo útil para la ciudadanía».

🔴 El PSPV afea la inestabilidad de los pactos de derechas

El PSPV aprovechó para cuestionar la gestión de los gobiernos de PP y Vox. El secretario general en Castellón, Samuel Falomir, advirtió en el Comité Provincial celebrado este sábado en l’Alcora que «el PP arrastra a los municipios a la inestabilidad política y a la división social por haberse arrodillado ante Vox».

«Castellón es el paradigma de que las derechas no se entienden. Gobiernan a golpe de imposiciones, envidias y desconfianza, como demuestran las rupturas en Burriana y Almassora o la fuga de Vox del Consell de Mazón», señaló.

Falomir indicó que «la ciudadanía paga el precio de esos experimentos políticos» y reivindicó al PSPV como «única alternativa sólida y solvente, capaz de gobernar sin escándalos». Además, avanzó que preparan sus candidaturas municipales para 2027 con «consensos y proyectos sólidos centrados en la gente y en el futuro».

El PSPV ha celebrado un Comité Provincial este sábado en l'Alcora. / Mediterráneo

Por otro lado, los socialistas reivindicaron al Gobierno por impulsar «grandes inversiones» en la provincia, dieron apoyo a las mujeres con cáncer de mama y volvieron a exigir la dimisión de Mazón por su gestión de la dana.