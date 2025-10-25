Cronología de la ruptura del pacto de gobierno entre PP y Vox en Burriana

Burriana vive una sacudida política tras el cese de los tres concejales de Vox que formaban parte del equipo de gobierno local. La decisión llega después de que, en el pleno celebrado el pasado jueves, los ediles Juan Canós, Antonio Ferrándiz y Jesús Albiol votaran en contra de la propuesta de ordenanzas fiscales que incluía una bajada de impuestos para los vecinos, un punto clave del pacto de gobierno firmado hace dos años y medio entre Partido Popular y Vox, y que figuraba como el décimo compromiso dentro del acuerdo firmado entre ambas formaciones.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, explicó en rueda de prensa que se trata de una decisión “dolorosa”, recordando que se intentó evitar la ruptura durante las últimas cuatro semanas mediante negociaciones y reuniones con los concejales afectados. “Lamentamos que a última hora una llamada desde fuera decidió un voto en contra sin tener en cuenta los intereses ni de Burriana ni de los ciudadanos”, señaló el munícipe, quien calificó el voto contrario como “inexplicable” y aseguró que hasta el momento no se había recibido ninguna explicación coherente por parte de los ediles. Preguntado sobre si esto responde a una estrategia de Vox dictada desde la dirección nacional, Monferrer afirmó: “En mi cabeza, durante estas cuatro semanas que llevamos negociando han pasado muchas cosas; en estos últimos dos días hablando con ellos, muchas más, pero no sabría decir cuál es la real”.

El primer edil recordó que la propuesta fiscal rechazada ya había sido aprobada un año atrás en Burriana y recientemente en Castelló, y lamentó que “una decisión teledirigida” desde fuera del municipio influyera en el voto contrario. Consideró que esta acción cruzó líneas rojas del pacto y subrayó que la prioridad de su gobierno es garantizar un ejecutivo estable y previsible. “En política no vale todo para mantenerse en el poder. Los principios que todos firmamos y a los que nos comprometimos con la ciudadanía tienen un valor que en ningún caso estamos dispuestos a traicionar”, afirmó Monferrer, quien incidió en que su único objetivo es servir a Burriana y al bienestar de sus vecinos.

Preguntado sobre polémicas anteriores dentro del gobierno, el alcalde destacó que todas se habían reconducido y que la convivencia en el equipo había sido positiva. “La convivencia siempre, en cualquier pacto, no es fácil, pero este equipo de gobierno siempre ha intentado llegar a acuerdos que mantuvieran la mayoría en marcha”, aseguró, señalando que incluso en asuntos ideológicos complejos se logró reconducir la situación sin afectar la gestión.

Búsqueda de apoyos puntuales

Respecto a la búsqueda de apoyos puntuales con otros grupos, Monferrer indicó que seguirá dialogando con todas las fuerzas políticas para aprobar presupuestos y proyectos municipales: “Es una obligación de este equipo de gobierno hablar con todo el mundo, y aquel que esté en la línea de mejorar la vida de la gente de Burriana encontrará disposición para pactar lo que haga falta”. El alcalde admitió que la decisión complicará la aprobación de los presupuestos de 2026, pero reiteró su confianza en la capacidad de diálogo con el resto de fuerzas políticas para mantener la estabilidad del Ayuntamiento y continuar “con la transformación y mejora de la ciudad”.

Reestructuración de áreas

En cuanto a la reestructuración de delegaciones, el alcalde aclaró que aún no hay decisiones definitivas, pero que la próxima semana se definirá cómo se distribuirán las concejalías vacantes, Urbanismo, Cultura y Policía, de manera que la gestión municipal continúe de forma efectiva y se mantenga la estabilidad del ejecutivo.

Respecto a Beatriz Conejero, única concejala de Vox que votó a favor de la propuesta, Monferrer subrayó que no se verá afectada y que podrá continuar en sus delegaciones si así lo decide: “El cese ha venido por el voto en contra, no porque estemos descontentos con el trabajo realizado hasta ahora, por tanto, es una decisión que tendrá que tomar ella”.

Vox

Desde Vox, Jesús Albiol, uno de los tres cesados, valoró esta decisión como «una estrategia personal del alcalde para liquidarnos del gobierno porque le molestábamos». El también diputado autonómico defendió su no en el pleno porque demandaban «una rebaja fiscal mayor» para minimizar «el abuso» de la tasa de basuras. «Tenían encima de la mesa otras posibilidades, pero han seguido optando con esta medida, que es una estafa del PP a los vecinos», añadió.

Sobre las afirmaciones de Monferrer de que su voto contrario respondía a una «decisión teledirigida» impuesta desde fuera, Albiol lo desmintió: «Es una mentira más del alcalde. No ha sido una llamada a última hora, sino una estrategia política. Si ha tomado esta decisión es porque ya debe tener solucionado el tema de gobernar con mayoría y parece que no le importará gobernar con tránsfugas».

El PSPV-PSOE de Borriana ha asegurado, tras la ruptura del pacto de gobernabilidad entre PP y VOX, que “a los burrianenses no les ha salido nada a cuenta tener un gobierno de derechas”. La portavoz socialista, Maria Josep Safont, ha lamentado que “la ciudad podría haberse ahorrado el bochorno de abrir informativos en toda España por la deriva ultra y censora del gobierno local, que desgraciadamente ha situado a Borriana en el mapa de los retrocesos democráticos”.

Safont ha emplazado al alcalde, Jorge Monferrer, a “situarse en la moderación y reconocer que el experimento de cooperar con la extrema derecha y convertir Borriana en un laboratorio de políticas ultras ha sido nocivo para la ciudad, la convivencia y la paz social”.

La portavoz socialista ha subrayado que el PSPV “no viene a bloquear la ciudad” y que la voluntad de los socialistas “es colaborar en todo lo que suponga avanzar y reconstruir la imagen de Borriana tras dos años de polémicas y retrocesos”. “La ciudad necesita pasar página y recuperar su dignidad democrática”. Ahora bien, ha advertido que “el alcalde debe romper de raíz con la influencia de VOX dentro del gobierno y demostrar con hechos que no es como Jesús Albiol”.

Por ello, el PSPV-PSOE presentará en el próximo pleno “una propuesta para restituir las políticas de igualdad y cultura que VOX ha ordenado dinamitar en los últimos años, porque es momento de revertir esa fractura”. “Es el momento de que Jorge Monferrer demuestre qué tipo de alcalde es, si sigue dañando la imagen de Borriana manteniendo la censura de libros y revistas en valenciano, el veto a las políticas LGTBI o la retirada de la placa que recordaba las torturas en la prisión de la Mercé o si, al contrario, apuesta por la convivencia, la libertad y la democracia”, ha afirmado Safont.

Por otro lado y dentro de esta tormenta mediática, desde Compromís han querido salir al paso de algunas informaciones que apuntaban a un supuesto malestar dentro de la formación local, derivado de que sus dos ediles votaron a favor del punto de las ordenanzas fiscales que provocó la ruptura con Vox, lo que algunos interpretaron como un acercamiento al Partido Popular.

La secretaria local, Maria Romero, emitió un comunicado en el que aseguró que los regidores continuarán su trabajo constructivo desde la oposición, “que es donde la ciudadanía nos situó en las pasadas elecciones. Mantenemos las ganas de trabajar por nuestra ciudad, y aportamos, ahora más que nunca, las ideas que nos definen para hacer de Burriana una ciudad más libre, más igualitaria y más plural”.

Por otra parte, los dos ediles lamentaron que Vox no haya sido capaz de asumir su propia ruptura en el gobierno de la derecha y que, según ellos, haya intentado intoxicar la imagen de Compromís acusándoles falsamente de dimisiones.