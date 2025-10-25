División en el gobierno de Vinaròs por los patinetes eléctricos

El Ayuntamiento de Vinaròs, gobernado por una coalición formada por PP, PVI y Vox, aprobó este viernes una moción para regular mediante una ordenanza los vehículos de movilidad personal (VMP), especialmente los patinetes eléctricos, en la localidad. Sin embargo, la sesión plenaria no estuvo exenta de polémica, ya que la propuesta inicial partió del grupo municipal socialista, pero Vox -socio de gobierno- presentó una enmienda a la totalidad retomando el texto de una moción similar que ya había llevado al pleno a finales de 2023 y que entonces fue aprobada. Finalmente, fue esta versión la que salió adelante, curiosamente con el apoyo de PSPV, Compromís y Vox, y el voto en contra de sus socios de gobierno, PP y PVI.

El portavoz socialista, Guillem Alsina, defendió la moción explicando que «hemos tenido últimamente en nuestra ciudad accidentes muy graves por el uso de patinetes eléctricos y antes de la moción de censura teníamos un borrador de esta normativa prácticamente realizada. Además, en noviembre de 2023, Vox también solicitó en una moción regular su uso. Creemos que es urgente que al menos para el plan normativo del próximo año esté estipulada esta regulación, al haber cada día más quejas y alarma social».

Alsina recordó que, en Vinaròs, alrededor del 25% de los usuarios de patinete no cumplen las normas básicas de seguridad. «Esto provoca un clima de inseguridad no solo para los usuarios de patinete, sino también para el resto de ciudadanos que circulan por la ciudad. Además, un 90% de los usuarios desconocen que el seguro será obligatorio a partir de 2026, hecho que pone en peligro la seguridad de todos. La falta de zonas específicas para patinetes, la señalización insuficiente y la carencia de controles policiales rigurosos agravan esta situación». Según el portavoz socialista, es imperativo que Vinaròs actúe de manera decidida «para evitar que la ciudad se convierta en un foco de accidentes e incumplimientos, tal como ya ha pasado en otros municipios».

La moción presentada por los socialistas proponía revisar y actualizar la ordenanza de tráfico y seguridad viaria para incluir normativas específicas, entre otras medidas. Por último, la moción proponía organizar talleres educativos a escuelas e institutos sobre la movilidad segura y responsable con patinetes eléctricos, dirigidos a los jóvenes usuarios y a la ciudadanía en general.

A esta moción, Vox presentó su moción de 2023, aunque actualizada, tal como explicó Josué Brito, instando al Gobierno Municipal a regular mediante el trabajo de los técnicos pertinentes una ordenanza municipal sobre el uso de los Vehículos de Movilidad Personal y que la ordenanza esté acorde a lo establecido en la DGT. Los socialistas se mostraron favorables a esa moción «al ser prácticamente igual a la presentada».

Por su parte, los socios de gobierno de Vox: el PP y el PVI, votaron en contra, sin argumentar los motivos de su decisión.