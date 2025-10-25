La neurociencia toma Benicarló con una jornada pionera sobre salud cerebral
'Neurones, pomes i xips' reúne a expertos de Harvard, universidades y empresas innovadoras para acercar la ciencia del cerebro a la ciudadanía
Benicarló vive este sábado su primera Feria de la Salud Cerebral, una jornada dedicada a acercar el mundo de la neurociencia a la ciudadanía con una completa programación de actividades, charlas y demostraciones científicas en el centro urbano.
El evento, impulsado por la Asociación Benicarlanda de Amigos de la Ciencia y la Salud (Abacs) y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento, ha convertido el Eje Cívico en el epicentro de la ciencia y la innovación, con decenas de visitantes y vecinos interesados en conocer más sobre el funcionamiento y cuidado del cerebro.
Una feria pionera en divulgación científica
La cita, titulada Neurones, pomes i xips, arrancó a las 11.00 horas con la Feria de la Salud Cerebral, que se desarrolla hasta las 17.00, con paradas informativas de startups, universidades y empresas del sector como Linus Health, Quibim, la Universidad Católica de Valencia o Mendel’s Brain.
El presidente de Abacs y fundador y CEO de Quibim, Àngel Alberich, ha destacado el carácter internacional de la jornada, que cuenta con la participación de universidades y compañías punteras en investigación e innovación en salud cerebral.
La programación continúa esta tarde
Tras la feria, las actividades se trasladan al salón social de Caixa Benicarló, donde está prevista una mesa redonda moderada por Alberich, con la participación del doctor José Carmena, especialista en neurociencia; el doctor Manuel Pérez Alonso, catedrático de genética de la Universitat de València; Ana Maiques, fundadora y CEO de Neuroelectrics; y José María Tormos, vicerrector de investigación de la Universidad Católica de Valencia.
La jornada culminará con la ponencia magistral del doctor Álvaro Pascual-Leone, catedrático de neurología de la Universidad de Harvard y referente internacional en neurociencia y neurorehabilitación, quien ofrecerá una conferencia sobre los avances más recientes en el conocimiento del cerebro humano.
Benicarló, referente en salud cerebral
Con esta jornada, Benicarló se consolida como un referente provincial en divulgación científica y da un paso adelante en su apuesta por la cultura del conocimiento y la salud, acercando la ciencia a la ciudadanía de una forma participativa e innovadora.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo de Castellón abre su primer supermercado para evitar que los vecinos tengan que irse fuera a comprar
- Eros, empresario a los 18 años en Benicarló: 'Sacaba malísimas notas, pero desde los 16 no les pido ni un euro a mis padres
- La casa más terrorífica de Castellón está en la playa de Almassora: 'Llevamos desde agosto con esto
- Un herido de 36 años en los ‘bous al carrer’ de la Fira d’Onda
- Directo | Segundo encierro de la Fira d'Onda
- Peñíscola atrae a más de 10.000 amantes de las dos ruedas
- Furor por alquilar un piso nuevo a 200 euros en un pueblo de Castellón: 147 personas se han apuntado ya
- Las mejores imágenes del primer encierro de la Fira d'Onda 2025