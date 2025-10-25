La neurociencia toma Benicarló con una jornada pionera sobre salud cerebral

Benicarló vive este sábado su primera Feria de la Salud Cerebral, una jornada dedicada a acercar el mundo de la neurociencia a la ciudadanía con una completa programación de actividades, charlas y demostraciones científicas en el centro urbano.

El evento, impulsado por la Asociación Benicarlanda de Amigos de la Ciencia y la Salud (Abacs) y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento, ha convertido el Eje Cívico en el epicentro de la ciencia y la innovación, con decenas de visitantes y vecinos interesados en conocer más sobre el funcionamiento y cuidado del cerebro.

Una feria pionera en divulgación científica

La cita, titulada Neurones, pomes i xips, arrancó a las 11.00 horas con la Feria de la Salud Cerebral, que se desarrolla hasta las 17.00, con paradas informativas de startups, universidades y empresas del sector como Linus Health, Quibim, la Universidad Católica de Valencia o Mendel’s Brain.

Demostración de tecnología aplicada al análisis cerebral en uno de los stands de la Feria de la Salud Cerebral de Benicarló. / Alba Boix

El presidente de Abacs y fundador y CEO de Quibim, Àngel Alberich, ha destacado el carácter internacional de la jornada, que cuenta con la participación de universidades y compañías punteras en investigación e innovación en salud cerebral.

La programación continúa esta tarde

Tras la feria, las actividades se trasladan al salón social de Caixa Benicarló, donde está prevista una mesa redonda moderada por Alberich, con la participación del doctor José Carmena, especialista en neurociencia; el doctor Manuel Pérez Alonso, catedrático de genética de la Universitat de València; Ana Maiques, fundadora y CEO de Neuroelectrics; y José María Tormos, vicerrector de investigación de la Universidad Católica de Valencia.

Vecinos y visitantes participan en las actividades divulgativas organizadas en el Eje Cívico con motivo de la jornada 'Neurones, pomes i xips'. / Alba Boix

La jornada culminará con la ponencia magistral del doctor Álvaro Pascual-Leone, catedrático de neurología de la Universidad de Harvard y referente internacional en neurociencia y neurorehabilitación, quien ofrecerá una conferencia sobre los avances más recientes en el conocimiento del cerebro humano.

Benicarló, referente en salud cerebral

Con esta jornada, Benicarló se consolida como un referente provincial en divulgación científica y da un paso adelante en su apuesta por la cultura del conocimiento y la salud, acercando la ciencia a la ciudadanía de una forma participativa e innovadora.