La oposición (PP-Compromís) se une y logra la rebaja del IBI en un pueblo de Castellón

El pleno del Ayuntamiento de Almenara, celebrado tras superar el ecuador de la legislatura, dejó la primera alianza entre Compromís y PP, que unieron sus votos para aprobar una rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 0,90 al 0,80. La medida salió adelante gracias al apoyo conjunto de ambas formaciones (4 ediles Compromís y 3 PP) y la abstención del equipo de gobierno socialista (5 ediles), que gobierna en minoría.

Además de la reducción del tipo general, Compromís y PP coincidieron en incluir bonificaciones de hasta el 25% para familias numerosas y personas en situación de vulnerabilidad, así como en establecer un tipo del 1,2% para los inmuebles industriales, con el objetivo de garantizar una tributación más justa en función del uso del suelo y su impacto en el entorno.

El acuerdo contempla también la creación de un grupo de trabajo municipal con representación de todos los partidos y del Consejo de Participación Ciudadana. Asimismo, se prevé la puesta en marcha de un canal de atención por WhatsApp y la agilización en la gestión de cartas de pago, medidas orientadas a acercar la administración a la ciudadanía y mejorar la atención al contribuyente.

Argumentos del PSPV

Desde el grupo socialista, la alcaldesa Estíbaliz Pérez, que no pudo asistir al pleno, explicó que la decisión de abstenerse responde a un ejercicio de «responsabilidad en la gestión municipal». Según señaló, «propusimos una rebaja al 0,85 antes del pleno, pero no fue aceptada. Al bajar al 0,80, el Ayuntamiento dejará de ingresar unos 300.000 euros, lo que afectará a las cuentas municipales».

Pérez subrayó además que «gracias a la buena gestión realizada para el desarrollo del polígono industrial Barranc de Talavera, el municipio contará con nuevos ingresos que repercutirán positivamente en los vecinos». No obstante, criticó que «ni el PP ni Compromís hayan hecho referencia a este proyecto, pese a que Compromís se ha opuesto en otras ocasiones al desarrollo industrial y ahora quiera aprovecharse de sus beneficios con fines populistas».

Tras la aprobación, el consistorio convocará una reunión entre los portavoces de los grupos, la interventora municipal, el tesorero y la concejalía de Hacienda para redactar la nueva ordenanza fiscal. La alcaldesa concluyó que «esta rebaja tendrá un impacto directo en el presupuesto de 2026, unas cuentas que espero que, tras este acuerdo, también cuenten con el respaldo de la oposición».