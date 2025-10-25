Las mil y una polémicas que han tensionado el pacto PP-Vox en Burriana desde el área de Cultura

Desde los primeros días del mandato, la concejalía de Cultura en Burriana, liderada por Jesús Albiol (Vox), ha sido escenario de una sucesión de controversias que han puesto a prueba la estabilidad del pacto de gobierno entre PP y Vox y ha puesto el nombre de Burriana en el escaparate nacional a través de múltiples polémicas.

Un pacto que saltó por los aires este viernes después de que el alcalde, Jorge Monferrer (PP), anunciara el cese de tres de los cuatro concejales de Vox en Burriana.

Veto a varias revistas

Apenas unos días después de tomar posesión, en julio de 2023, Albiol anuló la suscripción municipal a varias revistas en valenciano, entre ellas Camacuc, Cavall Fort, El Temps, Enderrock y Llengua Nacional.

El edil justificó la medida argumentando que el Ayuntamiento no debía «seguir promoviendo el separatismo catalán con el dinero de los burrianenses», acompañando el mensaje con un tuit donde señalaba «Misión cumplida» y la bandera de España.

La decisión provocó un fuerte rechazo ciudadano y político con la convocatoria de una concentración que contó con una amplia participación ciudadana y política frente al CMC La Mercé, mientras representantes autonómicos del PSC, como Salvador Illa y Raquel Sánchez, criticaban la medida. El alcalde, Jorge Monferrer, aseguró que las publicaciones seguirían disponibles en la biblioteca, desmintiendo las acusaciones de censura y defendiendo la pluralidad cultural.

Tensión en el CMC La Mercè

En marzo de 2024, la tensión se trasladó al ámbito de la memoria histórica con la retirada de la placa conmemorativa en el CMC La Mercé, que recordaba que el edificio fue cárcel para represaliados durante el franquismo. Albiol argumentó que contenía «errores históricos y datos falsos» y anunció que sería recolocada «con información correcta».

La decisión, tomada sin expediente ni comunicación previa, provocó las críticas de la oposición, que denunció en continuas ocasiones la falta de respeto a las víctimas y posible prevaricación. El alcalde calificó de «arbitraria y totalmente desafortunada» la decisión tomada por el edil, recordando que el momento elegido coincidió con la plantà de las Fallas y podía desviar la atención de las fiestas locales.

'Barbie' y '20.000 especies de abejas'

El siguiente episodio tuvo lugar pocos meses después, cuando Compromís denunció que se había vetado a la biblioteca municipal la adquisición de películas como Barbie y 20.000 especies de abejas. Según la coalición, la decisión respondía a que las películas incluían temáticas de empoderamiento femenino y diversidad LGTBI, lo que habría motivado el filtro del concejal sobre qué títulos podían incorporarse al catálogo.

La polémica trascendió incluso a Les Corts. El alcalde Monferrer tuvo que volver a intervenir para garantizar que los materiales seguirían disponibles, subrayando que los espacios culturales municipales debían ser plurales y abiertos.

'Recuperem la Memòria'

Otra de las desavenencias fue en febrero de 2025 con la prohibición temporal de un acto de memoria histórica convocado por Compromís, titulado Recuperem la Memòria, que debía celebrarse en el jardín arqueológico del CMC La Mercé. Albiol denegó el uso del espacio alegando que era un acto privado de «marcado carácter ideológico». Tras la intervención del alcalde, que tuvo que autorizar el evento mediante la firma de un decreto, el acto finalmente se celebró.

Jornada sobre la Hispanidad

Recientemente, Albiol impulsó la jornada Hispanidad: de la gran obra a los grandes retos, organizada por el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP). Aunque la actividad no generó vetos, se enmarca dentro de la serie de decisiones de su concejalía que han llamado la atención por su carácter marcado por la ideología del partido, consolidando así la percepción de que la gestión de Cultura bajo Vox ha seguido una línea muy personal.