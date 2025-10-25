Los toros de Adolfo Martín Andrés protagonizan un espectacular encierro en la Fira d’Onda 2025
Onda pone el punto final a tres días de festejos taurinos declarados Fiesta de Interés Turístico Autonómico
La Fira d’Onda 2025 ha cerrado su ciclo taurino con un encierro multitudinario protagonizado por los toros de la reconocida ganadería Adolfo Martín Andrés, que han ofrecido una mañana de emoción y bravura ante miles de corredores y espectadores.
Los seis astados han completado el recorrido urbano en un tiempo rápido, dejando imágenes bonitas y demostrando la calidad del cartel taurino de esta edición, que ha reunido a ganaderías de primer nivel como Herederos de D. J. Cebada Gago, Murteira Grave o Palha.
Un amplio dispositivo de seguridad coordinado por la Policía Local, en colaboración con distintos cuerpos de seguridad autonómicos y nacionales, y el equipo médico del quirófano móvil han sido los encargados de garantizar la seguridad durante los festejos.
Antes del inicio del encierro, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, y el concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, han recorrido las calles del recinto taurino junto al Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, la Reina de la Fira, Inés Ramón Aguilella, su Dama de Honor, Paula Rubio Arcas, y representantes de la ganadería y peñas participantes.
Ballester ha subrayado: “Onda ha vuelto a demostrar su pasión, su respeto y su compromiso con una tradición que nos une”. “Nuestros encierros son un ejemplo de organización, participación y orgullo local, que atraen a miles de aficionados cada año”, ha añadido.
Amaral
La jornada continuará esta noche en el Recinto Multiusos con el esperado concierto de Amaral, que pondrá el broche final a la programación musical de la Fira.
El dúo zaragozano, formado por Eva Amaral y Juan Aguirre, presentará su ‘Dolce Vita Tour’, un espectáculo en el que combinará nuevos temas con grandes éxitos.
