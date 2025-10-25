La Vall abre la Torre de Benissahat y recupera un tesoro de su pasado

La Torre de Benissahat ha reabierto sus puertas en la Vall d’Uixó como nuevo espacio cultural y turístico, tras su rehabilitación impulsada por el Ayuntamiento. El estreno se enmarca en la programación del 775 aniversario de la Carta Pobla con la inauguración de la exposición L’Aljama d’Uixó al segle XIII, que podrá visitarse hasta el 9 de noviembre de miércoles a domingo, de 17 a 19 horas. Por las mañanas se ofrecerán visitas guiadas para escolares.

Durante el acto de apertura, la alcaldesa, Tania Baños, destacó que “nunca antes ningún gobierno municipal había invertido tanto en patrimonio como este equipo en estos diez años”.

La alcaldesa, Tania Baños, junto al equipo de gobierno y técnicos durante la inauguración. / MEDITERRÁNEO

En este sentido, subrayó actuaciones como la compra y recuperación de la Torre de Benissahat —que era una vivienda privada—, la rehabilitación de la antigua sede de la Schola Cantorum para ampliar el Ayuntamiento, la excavación en el poblado de Sant Josep, la transformación de la Fàbrica de la Llum en museo arqueológico o la recuperación de los molinos medievales y del entorno del acueducto.

Un proyecto aún por completar

El concejal de Patrimonio, Fernando Daròs, explicó que la apertura actual de la torre es parcial, ya que por ahora solo se puede visitar la planta baja. Tras la adquisición del inmueble con fondos municipales en 2022, las obras comenzaron con una subvención autonómica, pero el cambio de gobierno en la Generalitat provocó la retirada de otra ayuda ya concedida, dejando pendiente la última fase de la restauración. “Aun así, seguiremos trabajando para conseguir financiación y finalizar la restauración completa”, afirmó Daròs.

Un símbolo de identidad local

La Torre de Benissahat es uno de los pocos vestigios que se conservan de la antigua Alqueria de Benissahat, una de las seis alquerías musulmanas situadas a lo largo de la acequia que dieron origen al núcleo urbano de la Vall d’Uixó. Su restauración y apertura parcial enriquecen el relato turístico y consolidan la oferta patrimonial del municipio, que complementa a les Coves de Sant Josep.

Fachada de la Torre de Benissahat tras su reciente rehabilitación como espacio cultural y turístico. / MEDITERRÁNEO

“Cuidar el patrimonio es cuidar nuestras raíces y nuestra historia —añadió la alcaldesa—, igual que hacemos con la programación del 775 aniversario de nuestro nacimiento como pueblo, que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos”.

Baños adelantó además que uno de los próximos objetivos del Ayuntamiento es la adquisición de los baños árabes, para continuar impulsando la recuperación del legado histórico y reforzar el patrimonio como eje del desarrollo cultural y turístico de la ciudad.