El adiós del médico que deja huella en l’Alcora

A los 65 años, José Luis Esteban López se despide de la medicina tras 38 años de ejercicio dedicados a los trabajadores y vecinos de l’Alcora. Fundador de la Rompida de la Hora, presidente de la Caixa Rural San José y de la Fundación de Cooperativas de Castellón, su jubilación marca el cierre de una etapa que combina vocación, entrega y amor por su pueblo.

Su carrera comenzó en la antigua Mutua de Azulejeros, donde también trabajó su padre, José Luis Esteban Bibian, primer médico de la entidad en el ambulatorio alcorino. Tras la fusión con la Mutua Industrial Castellonense, pasó a la Unión de Mutuas, en cuyo centro de l’Alcora ha desarrollado toda su vida profesional. «Siempre he intentado tratar a los pacientes como me gustaría que me trataran a mí», afirma con serenidad.

Sus compañeros le han rendido un sentido homenaje: «Gracias por habernos hecho el trabajo más fácil con tu saber estar y tu experiencia. Eres el médico que mejor ha sabido escuchar. Te echaremos de menos como profesional, pero sobre todo como persona».

Vocación familiar

La medicina le viene de familia, pero su actividad ha abarcado mucho más. Fue médico de la enfermería de toros alcorina durante 22 años, médico jefe en Araia durante 29 y llegó a ejercer en los Sanfermines de Pamplona.

Fuera de la consulta, ha sido un motor cultural y social. Fundó en 1981 la sección de tambores de la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario, origen de la Rompida de la Hora, hoy Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Fue pregonero de la Semana Santa de 1992, mantenedor de las fiestas del Cristo en 2015, presidente del club hípico La Ferradura y autor de dos libros: uno sobre la historia de l’Alcora y otro sobre el Club Taurino. Además, participó en la creación de la Junta Provincial de Tambores de Castellón y del Comité Nacional de Tambores y Bombos de Semana Santa.

En 2012 fue elegido presidente de la Caixa Rural San José, cargo que sigue desempeñando, ahora en su centenario, y en 2019 tuvo el honor de romper él mismo la Hora, el mismo año en que fue nombrado Hijo Adoptivo de l’Alcora.

«Además de mi familia, mi mujer Salomé y mis tres hijos, lo que siempre me ha movido es trabajar por el nombre de l’Alcora», concluye. Un médico y un vecino ejemplar que ha sabido curar con la misma dedicación con la que ha hecho vibrar a toda una villa.